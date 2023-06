ONLINE: Kvitové dnes podruhé v akci, hraje o finále. Výhra Krejčíkové

Petra Kvitová suverénně postoupila do čtvrtfinále turnaje v Berlíně • Reuters

Barbora Krejčíková postoupila na turnaji v Birminghamu poprvé v kariéře do finále na trávě. Nasazená jednička porazila v dnešním úvodním semifinále Číňanku Ču Lin 6:3, 6:2 a zahraje si o druhý letošní a celkově sedmý titul ve dvouhře. Markéta Vondroušová na turnaji v Berlíně první čtvrtfinále kariéry na trávě nezvládla. Mezi nejlepší čtyřku se naopak dostala Petra Kvitová, která porazila Caroline Garciaovou. Nyní hraje o postup do finále, kdy čelí Alexandrovové. Zápas sledujte ONLINE na webu iSport.cz.

Další soupeřkou Barbory Krejčíkové bude vítězka duelu mezi turnajovou dvojkou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska a čtvrtou nasazenou Anastasií Potapovovou z Ruska.

Světová dvanáctka Krejčíková postoupila do finále podruhé v sezoně. Na únorovém podniku WTA 1000 v Dubaji získala titul po výhře nad světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Od té doby až do tohoto týdne marně usilovala na okruhu WTA o postup alespoň do čtvrtfinále.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová zvládla i třetí duel v německé metropoli bez ztráty setu. O postup do druhého letošního finále si ještě dnes odpoledne zahraje s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, která prošla do semifinále po odstoupení zraněné krajanky Veroniky Kuděrmětovové bez boje.

Třiatřicetiletá Kvitová zvládla vyrovnaný duel s Garciaovou za necelé dvě hodiny. Po zisku úvodního setu nedokázala ve druhé sadě využít ani jeden ze sedmi brejkbolů, sama se ale mohla spolehnout na výborně fungující podání a postup vybojovala v tie-breaku.

Vondroušová si zklamání z dvouhry vynahradila ve čtyřhře, v níž spolu s Kateřinou Siniakovou proměnily premiérový společný start v postup do finále. Druhou nasazenou americko-nizozemskou dvojici Desirae Krawczyková, Demi Schuursová v semifinále porazily 6:4, 6:4.

Semifinálové zápasy budou na programu ještě dnes odpoledne. První přijde na řadu v 15:00, duel Kvitové s Alexandrovovou bude následovat.

Tenisový turnaj žen v Berlíně (tráva, dotace 780.637 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sakkariová (6-Řec.) - Vondroušová (ČR) 7:6 (9:7), 6:1, Alexandrovová - V. Kuděrmětovová (obě Rus.) bez boje, Kvitová (7-ČR) - Garciaová (3-Fr.) 6:4, 7:6 (7:3), Vekičová (Chorv.) - Avanesjanová (Rus.) 6:2, 7:6 (7:0).

Dvouhra - semifinále:

Vekičová (Chorv.) - Sakkariová (6-Řec.) 6:4, 7:6 (10:8).

Čtyřhra - semifinále:

Siniaková, Vondroušová (ČR) - Krawczyková, Schuursová (2-USA/Niz.) 6:4, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 259.203 dolarů):