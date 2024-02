SuperMenšík může být lepší, než Berdych. V čem je vlastně výjimečný?

Nový český tenisový Superman? A co třeba SuperMenšík? Stále teprve 18letý hráč si užívá raketový start potenciálně velké tenisové kariéry: svět zaujal už loni, ale ve výborných výsledcích pokračoval a pokračuje i letos na Australian Open a v Davis Cupu. „To, co dokázal v osmnácti letech, je opravdu neuvěřitelné,“ říká v novém díle podcastu Centrkurt sportovní ředitel Českého tenisového svazu Jan Stočes, jedna z klíčových osobností, které stojí za aktuálním vzestupem tuzemského mužského tenisu: „On má pokoru, ale nemá vůči soupeřům přehnaný respekt. Jde vyhrát, je uvolněný, každý servis mu létá nad 210 kilometrů – jeho potenciál je vysoko ve světové desítce,“ dodává na Menšíkovu adresu Stočes.

Lehečka, Menšík a Macháč: to je jádro velmi silného (a stále velmi mladého!) aktuálního českého daviscupového týmu, který může pomýšlet hodně vysoko. Nový díl Centrkurtu rozebírá hru a talent zejména druhého jmenovaného.

„Nový Berdych, nový Berdych, hledá se nový Berdych – vím, že se s tím pořád otravuje, ale Jakub může být lepší, než Berďa,“ míní tenisový expert deníku Sport a webu iSport.cz Jan Jaroch: „Pamatuju si, že loni na US Open se mě na něj ptali všichni kolegové zahraniční novináři: Kdo to je, kde jste ho vzali? On je fakt jako Marťan, zjevení,“ dodává.

