Alcaraz překvapil, s koučem končí: Psát tenhle příspěvek je pro mě hodně těžké
Světová tenisová jednička Carlos Alcaraz půjde do nové sezony nečekaně bez svého dlouholetého trenéra Juana Carlose Ferrera. Šestinásobný grandslamový šampion dnes oznámil konec sedmileté spolupráce s bývalým španělským tenistou na instagramu.
Ferrero, jenž sám byl světovou jedničkou a má titul z Roland Garros, začal tehdy patnáctiletého Alcaraze trénovat v roce 2019. Pod jeho vedením mladík z Murcie triumfoval dvakrát na Roland Garros, US Open a ve Wimbledonu a vystoupal na první místo žebříčku.
„Psát tenhle příspěvek je pro mě hodně těžké. Po více než sedmi společných letech jsme se Juanki a já rozhodli ukončit spolupráci kouče a hráče,“ uvedl dvaadvacetiletý Alcaraz v emotivním příspěvku, který doprovodil společnými fotografiemi s Ferrerem.
„Děkuji za to, že jsi proměnil mé dětské sny ve skutečnost. Začali jsme tuhle společnou cestu, když jsem byl ještě kluk, a během té doby jsi mě doprovázel na neuvěřitelné pouti, na kurtu i mimo něj. A každý krok s tebou jsem si užíval,“ uvedl Alcaraz. „Nyní nás oba čeká změna, nová dobrodružství a nové projekty,“ dodal.
Pod Ferrerovým vedením se z antukového specialisty stal hráč, jenž dominuje na všech površích. Ve dvaadvaceti letech má Alcaraz na kontě 24 vyhraných turnajů a stříbrnou olympijskou medaili z Paříže.