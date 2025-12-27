Plíšková o comebacku: Austrálie, pak nejistota. Dopadne jako Kvitová? Já vydržím fyzicky!
V březnu jí bude 34 let. Kvůli následkům utržené šlachy v levém kotníku ještě dnes neudělá hluboký dřep a tuší, že sotva bude tenistkou jako dřív. I tak má teď Karolína Plíšková, bývalá světová jednička a finalistka dvou grandslamů, zase lepší náladu. Hrozbu konce kariéry, o níž lékaři vážně hovořili, zatím zažehnala a vydává se do Austrálie téměř po roce a půl odstartovat pravý comeback. Zda bude trvat měsíc, rok či déle, se teprve ukáže. „Neplánuju, žiju ze dne na den,“ tvrdí a nemíní svůj návrat srovnávat s tím Petry Kvitové. „Chci mít v jediné věci čisté svědomí. A to v tom, že jsem přípravě dala maximum a udělala všechno pro to, abych minimálně fyzicky zápas vydržela.“
Nový rok bude začátkem vašeho comebacku. Vzhlížíte k němu s nadšením, obavami, necháte se překvapit?
„Od všeho trochu. Teď momentálně docela s nadšením, protože měsíce léčby se tak hrozně táhly, až jsem prvotní zářijový návrat trošku uspěchala. Začala jsem, když ještě nebylo tělo ready. Teď už je to o mnoho lepší. Noha si celkem sedla, tělo si zvyklo na větší zátěž, všechno je teď pro mě příjemnější.“
Vyčítáte si, že jste šla v září do zápasů na menších turnajích WTA v Portugalsku a Turecku, kde jste dva ze tří prohrála?
„Ani ne, protože celý rok byl pro mě fakt náročný a času u doktorů a fyzioterapeutů jsem strávila víc, než kdybych normálně trénovala. Bylo to dlouhý a já už chtěla vidět nějaký výsledek. Jenže nešlo to podle mých představ, nemyslím ani tak tenis ale spíš fyzičku, po zápasech jsem byla totálně rozbitá. Byla jsem z toho znechucená. A řekla jsem si v tu chvíli, že už nejspíš dál hrát nebudu a ani nechci, protože mi to za to nestojí.“
Až tak dramatické to bylo?
„Tak dramatický… Se mnou přeci není dramatický vůbec nic. (smích) Jen jsem si prostě říkala, jestli to za to vůbec stojí. Mám už svůj věk, některé věci se budou spíš zhoršovat, než aby se zlepšovaly, i když třeba noha je teď mnohem lepší, než byla na podzim. A i zátěž zvládá o trošku líp. I tak jsou tam věci, které mě budou navždy handicapovat. Vždyť já půl roku skoro nechodila, tři čtvrtě roku jsem pajdala. Takže mě začala šíleně bolet i záda a spousta dalších věcí, s nimiž jsem do té doby neměla problém…“
Takže nadšení do nové sezony vychází především z toho, že můžete v rámci možností v tenise zase fungovat.
„Asi tak. Zároveň do ní jdu ale taky s pokorou a nechci říct smířením, ale prostě pocitem, že do sezony nenaběhnu tak, jak kdyby se nic nedělo. Rok a půl bez tenisu je prostě dlouhá doba.“
Očekávání žádná nejsou?
„Ty já mám od sebe vždycky. Ale chci je držet úplně nejníže, co to jde, protože to bylo fakt těžký období.“
Jak vás levý kotník omezuje?
„Když bych měla srovnat obě nohy, tak levá už nikdy nebude taková jako dřív. Mám na ní limity v rozsahu pohybu, a ty už se podle mě nezmění. Už jsem si zvykla, ale třeba pohyb dopředu je teď obtížnější než dřív. V přípravě na Tenerife jsem hrála dvě hoďky denně a docela bez bolestí, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál, když budu muset hrát tříhodinový zápas. To se mi v září právě hned stalo a kotník nezareagoval dobře. Abych musela mít po těžších zápasech třeba tři čtyři dny volno, to nemá smysl a ani nejde. Ale přípravu jsem udělala docela velkou, přizpůsobila jsem tréninky současné situaci. Nehraju tolik co dřív a cítím se docela fajn.“
Že nakonec vyrazíte do Austrálie na své čtrnácté Open, vlastně nebylo dlouho jisté, co?
„Nechávala jsem to uležet, nebyla jsem si jistá, jestli poletím, jestli vůbec ještě hrát budu nebo nebudu. Nakonec jsem se rozhodla, že tam vyrazím. A co bude dál, teprve uvidím.“
Byla by škoda vynechat váš nejoblíbenější grandslam, ne?
„Právě. Říkala jsem si, že pak už se do Austrálie jen tak nepodívám, takže to je možná poslední šance tam vyrazit.“
Co máte na australském začátku tenisového roku nejraději? Třikrát jste tam vyhrála velký turnaj v Brisbane, na grandslamu v Melbourne jste zapsala jedno semifinále, tři čtvrtfinále a z juniorek máte titul.
„Austrálie si mě získala pozitivností, která se v Česku během zimy těžko hledá. Když jsme tam přiletěli, bylo vždycky skvělé letní počasí, lidi jsou veselí a chodí hodně na tenis, ať už to je v Brisbane nebo na Australian Open. Je začátek sezony, člověk je čerstvý, natěšený. Všichni se tam podle mě vždycky těší. A taky je to samozřejmě spojený i s výsledky. Nebudu mít ráda turnaj, kde se mi nedaří, i kdyby byl megahezký.“ (smích)
Pokládáte za svůj nejpamátnější australský zápas čtvrtfinále Australian Open 2019, kdy jste porazila Serenu Williamsovou ze čtyř mečbolů a stavu 1:5 ve třetím setu?
„Dobrých zápasů jsem tam odehrála řadu, ale porazit Serenu z 1:5 ve třetím, což se mi podařilo v kariéře otočit párkrát, ale určitě ne s takhle dobrou hráčkou, bylo prostě velký. Celý turnaj jsem tam hrála fakt dobře a tenhle zápas řadím hodně vysoko v celé kariéře.“
Velká škoda, že vám tenkrát ve třech setech uteklo semifinále proti Naomi Ósakaové, jelikož mohlo proběhnout české finále proti Petře Kvitové.
„Fakt škoda. Petra už v něm tenkrát byla, když porazila Collinsovou. I já měla svoje šance. Myslím, že mi tehdy ublížilo, že se zatáhla střecha, protože vedro bych snášela líp než Ósakaová. Ale stalo se.“
O dva roky starší Petra Kvitová se v minulé sezoně vracela po mateřské pauze a její comeback byl neúspěšný, vyhrála jediný z devíti zápasů. Máte v tomhle světle ze svého návratu o to větší respekt?
„Po pravdě bych se s ní v ničem nechtěla srovnávat. To, že prohrajete a prostě dostanete na prd…, se může stát. Já chci mít v jediné věci ale čisté svědomí. A to v tom, že jsem přípravě dala maximum a udělala jsem všechno pro to, abych minimálně fyzicky zápas vydržela.