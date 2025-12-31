Sport Magazín: tenisový speciál 2026, Plíšková, kalendáře i Alcaraz se Sinnerem
Už v pátek vychází speciální Sport Magazín k letošní tenisové sezoně. Najdete v něm rozhovor s Karolínou Plíškovou, zaostřili jsme na dominanci Carlose Alcaraze s Jannikem Sinnerem. Nechybí rozsáhlá předpověď událostí, vize Lucie Šafářové. Tradičním bonusem je kalendář turnajů nebo zóna historických statistik. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Tenisová sezona
- Rozhovor: Karolína Plíšková / návrat bývalé světové jedničky
- Předpovědi: 15 událostí, které se stanou / Jan Jaroch
- Historie: všechna finále grandslamů / Melbourne, Paříž, Londýn, New York
- Program: kalendáře akcí / ATP i WTA
- Zaostřeno: Carlos Alcaraz & Jannik Sinner / unikátní dvojvládí
- Obhajoby: vítězové loňských turnajů / i 5 českých triumfů
- Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / komu věřím a na co se těším
