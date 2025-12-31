Předplatné

Sport Magazín: tenisový speciál 2026, Plíšková, kalendáře i Alcaraz se Sinnerem

Tenis
Už v pátek vychází speciální Sport Magazín k letošní tenisové sezoně. Najdete v něm rozhovor s Karolínou Plíškovou, zaostřili jsme na dominanci Carlose Alcaraze s Jannikem Sinnerem. Nechybí rozsáhlá předpověď událostí, vize Lucie Šafářové. Tradičním bonusem je kalendář turnajů nebo zóna historických statistik. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Tenisová sezona
  • Rozhovor: Karolína Plíšková / návrat bývalé světové jedničky
  • Předpovědi: 15 událostí, které se stanou / Jan Jaroch
  • Historie: všechna finále grandslamů / Melbourne, Paříž, Londýn, New York
  • Program: kalendáře akcí / ATP i WTA
  • Zaostřeno: Carlos Alcaraz & Jannik Sinner / unikátní dvojvládí
  • Obhajoby: vítězové loňských turnajů / i 5 českých triumfů
  • Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / komu věřím a na co se těším
  • TV program: všechny sportovní stanice

Titulní strana nového Sport magazínu

