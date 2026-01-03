Tenisové předpovědi pro 2026: Lehečka v TOP 10, konec Plíškové i vzestup supertalenta
Tenis v českém podání není již dávno sportem jednoho pohlaví. Sezonu 2025 ukončil v elitní dvacítce žebříčku stejný počet tuzemských mužů jako žen, což je jedna ze smělých předpovědí Sport Magazínu, která se vyplnila. Po roce přicházíme s dalšími. Co slibují? Lindu Noskovou v první desítce, Jiřího Lehečku či Jakuba Menšíka v semifinále grandslamu či rozevřené nůžky mezi světovými vládci Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem.
1. Linda Nosková do TOP 10
Spolu s o rok starší Dánkou Clarou Tausonovou je Linda Nosková největší kandidátkou na premiérový vpád do elitní desítky pořadí WTA ze všech světových tenistek. Na konci roku v Asii se ranařka z Přerova předvedla ve velké formě a je výrazná naděje, že její vývoj bude v 21 letech, kdy ale získala již řadu zkušeností, směřovat stále výš. Podepře ho semifinálovou účastí na jednom z grandslamů a poprvé v kariéře bude mít jednociferné číslo před jménem.
2. Český muž si zahraje semifinále grandslamu
Naposledy na wimbledonské trávě v sezoně 2017 figurovalo jméno českého hráče mezi poslední čtyřkou grandslamového turnaje. Současný daviscupový kapitán Tomáš Berdych se v nové sezoně dočká nástupce. Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem mají dobrou šanci na betonových majorech v Melbourne a New Yorku, jejich vysokorychlostnímu tenisu by měl sedět i Wimbledon, jelikož se na londýnské trávě stále lepší. Talent na velký průlom má i Tomáš Macháč, pokud si srovná priority kariéry.
3. Český tenista do TOP 10
Už devět let chybí český tenista v elitní desítce ATP Tour. Jako osmému tuzemskému borci v historii (Ivan Lendl, Petr Korda, Tomáš Berdych, Jiří Novák, Jan Kodeš, Radek Štěpánek, Karel Nováček) se podaří vystoupat mezi absolutní elitu jednomu z dvojice Jiří Lehečka – Jakub Menšík. Pravděpodobnější je vzestup prvního jmenovaného, Lehečka se ve 24 letech pomalu dostává do prime timu a za porci pečlivé práce, kterou tenisu dává, se může dočkat odměny.
4. Menšík si najme superkouče
Obrovský talent, jenž v Jakubu Menšíkovi dřímá, potřebuje tu nejlepší péči. Léta mu ji poskytuje svědomitý kouč Tomáš Josefus, na jehož datových analýzách dlouhán z Prostějova vyrostl a díky nimž se vyvinul v tenistu, jakým je dnes. V zákulisí se již ale nějaký čas diskutuje, zda by Menšíkovi neprospěl vyjma matematického přístupu rovněž živočišnější či instinktivnější pohled na tenis. A ten by mohlo velké jméno přibrané do jeho týmu přinést.
5. Valentová do TOP 30
Teprve koncem února jí bude devatenáct, Tereza Valentová si již ale zvládla vypěstovat pověst jednoho z velkých talentů světového tenisu. Komplexní hra, silná hlava a bojovnost, s jakou v předchozí sezoně zvládala náročné okamžiky na kurtu, ji předurčují k velkým věcem. Její současný žebříček kolem 60. místa jí dává prostor ke startům na největších turnajích, na nichž by měla nasbírat dostatek bodů pro vpád do TOP 30.
6. Krejčíková se vrátí do TOP 20
Tenis umí Barbora Krejčíková náramně a stále je motivovaná něco velkého dokázat, byť v prosinci oslavila třicetiny. S koučem Jiřím Novákem, jenž ji vede půl roku, si sedli a lze doufat, že někdejší vynikající tenista pomůže dvojnásobné grandslamové šampionce zpět na místa, kam patří. Pakliže Krejčíkové vydrží zdraví, zlepší pohyb a dostane se do zápasového rytmu, zvládne vyhrát jakýkoliv turnaj.
7. Průlom Laury Samson, čekají i další
Loni byla v téhle pozici Tereza Valentová, která začínala sezonu ve třetí stovce žebříčku a končila ji skoro v padesátce. Nyní se podobné povede Lauře Samson, další nadané teenagerce z Česka. Slečna z Říčan už tluče na bránu TOP 200, a to bude plnoletá teprve v březnu. Velké naděje se vkládají také do 19leté Nikoly Bartůňkové a o rok starší Lucie Havlíčkové, jež by mohly rozšířit český šik v elitní stovce WTA Tour.
8. Muchová vyhraje velký turnaj
Víc než proti soupeřkám hraje proti vlastnímu zdraví. V sezoně 2025 se hlavně kvůli němu (potíž s levým zápěstím) znovu nedokázala dostat do formy, která by ji vystřelila k velkému titulu. Také však absolvovala 43 singlových mačů, což je její druhý nejvyšší počet za posledních šest sezon. Důvod k opatrnému optimismu, že by tělo mohlo spolupracovat, to je. A Karolína Muchová se konečně utrhne, k malému titulu ze Soulu 2019 přidá konečně „signature“ triumf minimálně z tisícovky.
9. Karolína Plíšková ukončí kariéru
V březnu jí bude 34, od přetrhaných vazů v kotníku z US Open 2024 a dvou následných operací sehrála jen tři zápasy (1:2), v žebříčku zmizela z první tisícovky. Karolína Plíšková však odmítá vyvěsit bílou vlajku a vzdát kariéru. S chráněným rankingem dostane šanci ukázat, co v ní ještě zbylo. Bude se s osudem prát statečně, také však sezná, že coby bývalé světové jedničce jí již nestojí za to protloukat se túrou na sílu a ukončí kariéru.
10. Sinner přehraje Alcaraze a odskočí mu
Nůžky mezi dvěma vládci mužského tenisu se rozevřou. Ital Jannik Sinner stále systematicky přetváří svůj strojový tenis k větší nepředvídatelnosti, čímž získá výhodu nad o dva roky mladším španělským rivalem Carlosem Alcarazem. Tomu dojde verva a vybere si slabší rok, byť slabší bude hlavně kvůli Alcarazovu předchozímu standardu. Sinner také Španěla sesadí po dvou letech z trůnu na Roland Garros a zakončí sezonu jako světová jednička.
11. Sinner s Alcarazem nevyhrají všechny grandslamy
Legendární dvojka Roger Federer – Rafael Nadal ovládla mezi sezonami 2005 a 2007 jedenáct grandslamů za sebou. Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem natáhli zatím vlastní šňůru na osm, poslední dva roky nikoho jiného na majoru k titulu nepustili. Letos se však „chyba v Matrixu“ objeví a staré pořádky padnou. Kdo se však zařadí mezi grandslamové prvovítěze? Může to být mladá krev jako Američan Ben Shelton, Brit Jack Draper či snad brazilský teenager Joao Fonseca? Nebo přijde konečně čas německého dlouhána Alexandra Zvereva?
12. Djokovič postoupí do finále grandslamu
Sám už pomalu ztrácí víru, že přidá rekordní 25. grandslamový titul. Vždyť koncem května bude Novaku Djokovičovi již 39 a čas rozhodně není na jeho straně. Pro nic jiného než největší poháry z majorů už ale také tenis nehraje a ještě víc podřídí program tomu, aby na nich byl nejčerstvější. Srbskou legendu tedy uvidíme na běžných turnajích čím dál méně. Na grandslamu ho však čeká ještě jedno tažení do finále - jeho 38. v kariéře. S největší pravděpodobností hned na startu sezony v Austrálii či na wimbledonské trávě.
13. Supertalent Fonseca zazáří
Tohle bude jeden z největších příběhů roku. Brazilský supertalent Joao Fonseca teprve v srpnu oslavil devatenáctiny a již má na kontě dva ATP tituly (Buenos Aires, Basilej). Ze 24. místa, na němž odstartuje sezonu, povýší do elitní patnáctky a začne se výrazněji prosazovat i na grandslamech, kde je zatím jeho maximem třetí kolo. Zažehne se také velká rivalita s o rok starším českým mladíkem Jakubem Menšíkem.
14. Rybakinová už nebude „one slam wonder“
Ze skličující krize, kam ji uvrhnul turbulentní vztah se Stefanem Vukovem a následný trest pro tohoto kouče, se v loňské sezoně postupně vyhrála až k titulu z Turnaje mistryň. A Jelena Rybakinová bude ve 26 letech pokračovat na vysoké notě. Hráčka s nejlepším podáním v ženském tenise přidá po Wimbledonu 2022 druhý grandslamový titul kariéry, a nemusí zůstat jen u něj.
15. De Minaur do TOP 3
Australská motorová myš Alex De Minaur má za sebou nejlepší sezonu kariéry (56 vítězství) a právě vstupuje do nejlepších let. Byť tenis 26letého borce postrádá na větší průraznosti, díky vyrovnanosti výkonů se dostal v žebříčku na sedmé místo. V nadcházející sezoně se jeden z nejrychlejších hráčů na okruhu ještě zlepší a postoupí v rankingu až na třetí příčku.
Jak dopadly předpovědi pro rok 2025
1. Petra Kvitová se vrátí na kurty - ANO
V únoru naskočila, po US Open skončila. Temnou bilanci 1:8 uzavřel debakl s Parryovou 1:6, 0:6.
2. Jakub Menšík bude na konci roku českou jedničkou - NE
Těsně. Aktuálně je devatenáctý, Jiří Lehečka zimuje na sedmnáctém místě.
3. Karolína Muchová vyhraje velký turnaj - NE
Pořád nebyla fit, bilanci 26:17 nejvíc nakoplo semifinále v Dubaji a čtvrtfinále na US Open.
4. Český muž postoupí do semifinále grandslamu - NE
Nejblíž byl Lehečka, ve čtvrtfinále v New Yorku mu ale Alcaraz povolil jen deset gamů.
5. Lindu Noskovou čeká průlom do TOP 15 - ANO
Na konci října se vyhoupla na životní a aktuální třinácté místo.
6. Markéta Vondroušová zazáří na Roland Garros - NE
Zranění jí ruinovala sezonu téměř bez ustání, z té antukové odehrála bez přípravy právě jen Paříž a ve třetím kole podlehla Pegulaové 1:2.
7. Češky vyhrají po sedmi letech BJK Cup - NE
Po salvě omluvenek podlehly v Ostravě Španělkám a pak se zachraňovaly mezi elitou v baráži.
8. Na konci roku bude v TOP 20 stejně Čechů jako Češek - ANO
Lehečka (17.) & Menšík (19.), Nosková (13.) & Muchová (19.).
9. Česká teenagerka v TOP 100. Tereza Valentová, nebo Laura Samson? - ANO
Valentová vystoupala až na 57. pozici, nyní je číslo 60.
10. Novak Djokovič vyhraje 25. grandslam a překoná Margaret Courtovou - NE
Srbský titán zapsal čtyři semifinále bez zisku setu. V Austrálii vzdal Zverevovi.
11. Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem se poprvé utkají v grandslamovém finále - ANO
V Melbourne to ještě nevyšlo, pak hned třikrát a 2:1 na výhry pro Alcaraze.
12. Americké tenisty čeká velká budoucnost, zazáří Korda - NE
Předloni byl 25letý Sebastian Korda patnáctý na světě, ale kvůli dalším zdravotním trablům klesl až k páté desítce.
13. Coco Gauffová vystoupá na ženský trůn - NE
21letá Američanka se v létě, mj. po triumfu na Roland Garros, zasekla na třetí příčce.
14. Návrat Nicka Kyrgiose skončí fiaskem - ANO
Pět vystoupení, v nich jediná výhra v Miami nad McDonaldem a jedna skreč.
15. Naomi Ósakaová ukončí kariéru - NE
Světová šestnáctka ve 28 letech pokračuje povzbuzená jízdou do semifinále US Open.
16. Happy end, Uns Džábirová vyhraje Wimbledon - NE
Ke ztraceným finále 2022 a 2023 přidala 30letá Tunisanka oplakanou skreč v prvním kole. V listopadu oznámila, že je těhotná.