Sinnercaraz: rivalita, která zvedá strop mužského tenisu a přepisuje mapu moci na okruhu

Jannik Sinner ovládl finále s Carlosem Alcarazem a obhájil triumf na Turnaji mistrů
Jannik Sinner ovládl finále s Carlosem Alcarazem a obhájil triumf na Turnaji mistrůZdroj: ČTK / AP / Antonio Calanni
Obhájce titulu Jannik Sinner vyhrál i třetí zápas ve skupině na Turnaji mistrů
Zbyněk Veselý
Tenis
Souboj Jannika Sinnera s Carlosem Alcarazem přerostl v absolutní dominanci. Rivalitu, která bere dech kvalitou hry a stojí na překvapivě pevném vzájemném obdivu. Na začátku roku 2026 se ocitají nad zbytkem mužského tenisu, osamoceni na vrcholu, kam ostatní jen vzhlížejí. Inspirují se k vyšším výkonům, nutí se riskovat a hledat nové cesty. Nic nenasvědčuje tomu, že by se tenhle nový duopol měl v dohledné době rozpadnout.

Jannik ho objal rukou kolem krku. Carlos mu odpověděl dlaní položenou na rameni. Krátké gesto, žádná slova, a přesto výstižný obraz mužského tenisu roku 2025, který patřil jim dvěma. Rivalita bez zášti, boj bez brzdy, respekt vepsaný do unavených svalů po další finálové zkoušce.

Sinner s Alcarazem ženou hru i celou novou éru do zběsilého tempa. Jejich tenis je tak vyrovnaný, že si vítězství přehazují jako těžkou trofej a pokaždé se o ni perou až do vyčerpání.

Roland Garros rozhodl tiebreak pátého setu a slavil Alcaraz. Wimbledon mu Sinner vrátil i s úroky. US Open se sklonilo před Alcarazem a sezonu korunoval Sinner, který před domácím publikem v Turíně obhájil titul na Turnaji mistrů.

Španěl si zajistil první místo světového žebříčku. Ital zůstal těsně za ním, ale do mimosezony vstupoval s pocitem, že má navrch, protože právě on vyšel z posledního souboje vítězně. V tomhle příběhu není nikdo navždy nahoře ani definitivně dole. Jen dva muži, kteří se navzájem tlačí k hranici možností.

