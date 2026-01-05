Český souboj pro Lehečku, v Brisbane porazil Macháče. Návrat Plíškové se odkládá
Souboj českých tenistů v prvním kole turnaje v Brisbane vyhrál Jiří Lehečka. Obhájce titulu a třetí nasazený hráč si s Tomášem Macháčem poradil 6:4, 6:7 a 6:2.
Z dvouhry žen se kvůli potížím s lýtkem odhlásila na poslední chvíli Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička a trojnásobná šampionka tak musela odložit návrat na okruh WTA, na kterém se naposledy představila v srpnu 2024.
Poté kvůli zranění kotníku vynechala skoro celou minulou sezonu a odehrála jen pár zápasů na akcích série WTA 125. V prvním kole v Brisbane třiatřicetiletou Češku nahradila Julia Putincevová z Kazachstánu.
Lehečka rozhodl první set brejkem na 3:2, druhou sadu poté ztratil 5:7 v tie-breaku. V rozhodujícím setu už měl ale opět navrch a odskočil do vedení 4:1. Macháč poté ještě odvrátil jeden mečbol, víc už ale duel zdramatizovat nedokázal.
Čtyřiadvacetiletého Lehečku čeká ve druhém kole Američan Sebastian Korda. Proti synovi grandslamového šampiona Petra Kordy na okruhu ATP nastoupí potřetí, zatím s ním neztratil ani set.