Kauza Venus W. (45): nádor, svatba a zase tenis. Legenda (se) baví i obírá mladé o karty
V červnu jí bude 46 let, za poslední čtyři sezony svedla 21 zápasů a vyhrála čtyři. Přesto se ze sportovní hibernace opakovaně vrací na kurty. Co tam stále americkou legendu Venus Williamsovou, momentálně hráčku šesté stovky žebříčku a také čerstvě vdanou paní, táhne?
Domácí Nick Kyrgios od pořadatelů Australian Open volnou kartu do dvouhry nedostal. Někdejší šampion Stan Wawrinka se na ni v poslední sezoně kariéry načekal až téměř do nejzazší chvíle. Venus Williamsové ji ale ředitel Craig Tiley servíroval s pompou a předstihem. „Je legendou, průkopnicí našeho sportu a inspirací pro nás všechny,“ hlásal při tom.
Pětačtyřicetiletá Williamsová se do Melbourne vrátí po 28 letech od prvního startu na Australian Open a bude nejstarší hráčkou, která kdy v hlavní soutěži úvodního grandslamu roku nastoupila.
Atrakce nebo preferenční zacházení
Ač jí v žebříčku patří až 582. místo, prakticky si může vybírat, kde chce hrát. Volnou kartu již dostala tento týden v novozélandském Aucklandu a ten příští se podívá do tasmánského Hobartu, kde jí také okamžitě umetli cestu do hlavní soutěže. Williamsová naposledy v Melbourne nastoupila před pěti lety mimo severoamerický kontinent v roce 2023.
Pro některé kritiky jde o nemístné preferenční zacházení. Karty podle nich mají být pro mladé hráčky na vzestupu a ty, které soutěží pravidelně. Sedminásobná grandslamová šampionka Williamsová však odmítá nálepku pouhé kuriozity blížící se padesátce, která se z vlastního rozmaru a nedostatku jiné životní náplně stále tenisu věnuje.
„Jedním z mých cílů je mít radost z tenisu a přijmout fakt, že se kvůli němu dostávám do nekomfortní pozice. Rozhodně jsem se ale neprobudila a nerozhodla vyrazit přes půl světa, aniž bych v sobě pořád necítila oheň. Pořád tvrdě trénuji,“ líčila v Aucklandu.
A svá slova podporuje i činy. S Polkou Magdalenou Linetteovou, světovým číslem 52, tam v prvním kole svedla 132 minut dlouhý tříseťák, jenž ztratila 4:6, 6:4, 2:6. Navázala tak zatím na svůj poslední zápas, kdy loni při US Open trápila ve třech setech Karolínu Muchovou. Neúspěchy v těsných zápasech nepřisuzuje věku ale malé herní praxi. „Mám sice hodně zkušeností, ale momentálně taky asi nejmíň zápasů ze všech. Pořád však mám co nabídnout, dokážu hrát dobře,“ tvrdí tenistka, jež loni v létě ve Washingtonu zdolala krajanku Peyton Stearnsovou a stala se druhou nejstarší vítězkou zápasu WTA po Martině Navrátilové. Ta vyhrála zápas dokonce v 47 letech, jak jinak než při Wimbledonu.
Proč hraju? Chci být fit
Williamsová během kariéry získala 49 titulů a vydělala 43 milionů dolarů na prize money. Nikomu nemusí nic dokazovat, turnaje už spíš jen objíždí s heslem „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. A netají se v lehké nadsázce ani tím, že profesionální sport je pro ni i nástrojem a motivací, aby se udržela v kondici. „Při tenise spálíte hodně kalorií a máte díky němu krásné nohy. Přišla jsem na to, že pokud chci zůstat fit, nesmím přestat hrát. Tenis mám pořád ráda a teď jsem nejzdravější za poslední dobu, takže bych se ráda v tomhle stavu udržela,“ usmívala se v Aucklandu.
Na Nový Zéland dorazila se sestrou Ishou a také manželem Andreou Pretim, o osm let mladším italským hercem a modelem. Seznámili se v září roku 2024 při milánském týdnu módy u skleničky aperitivu pro VIP hosty. „Uviděl jsem V a chtěl jsem se jí představit,“ vylíčil Preti pro časopis Vogue. „Seděla na pohovce s rodinou a přáteli a já jí řekl, že je tak krásná. Pak jsme si začali povídat italsky,“ popisoval herec, k němuž se cestou na bar přitočila Williamsové sestra Lyn a navrhla mu, aby si začali psát po WhatsAppu, jelikož se Venus líbí.
Svatba s italským hercem
Románek se rychle rozhořel naplno. „Už jsem dost stará na to, abychom se dlouho jeden druhému dvořili,“ prohlásila Williamsová, že po šesti letech bez partnera hledala jednoduchý a přímočarý vztah. Ten prohloubily i společně zvládnuté dramatické chvíle. Měsíc po seznámení Venus diagnostikovali nezhoubný nádor v děloze. Preti jí doporučil známého doktora v Itálii, který ji operoval. „Byla jsem v ten čas tak dole a tak málo jsme se ještě znali, ale vše jsme společně zvládli,“ děkovala partnerovi Venus, jež se stále nevzdala myšlenek na vlastní děti, byť po zdravotních potížích a v jejím věku je pro ni přirozené početí problematické. „Naštěstí jsem si ale již před nějakou dobou nechala zmrazit vajíčka,“ popsala otevřeně pro Vogue.
Ani ne po půlroční známosti se pár zasnoubil. Když ji Preti požádal o roku, neváhala ani chvíli. „A začala jsem samou radostí skákat a smát se, protože tak to dělám, když vyhraju velký zápas,“ líčila. V září měli první svatební obřad v Itálii, jenž byl ještě neformální, protože jako cizinka by musela čekat až osm měsíců na vyřízení všech dokumentů. A tak před Vánoci vystrojili u ní na Floridě ještě jednu okázalou šestidenní svatbu. Od sestry Sereny dostali novomanželé obrovský dar – jachtu, na níž již byla připravena hostina.
A v povznesené náladě vstoupila Venus také do nového roku na kurty. „Před rokem touhle dobou jsem se připravovala na operaci a na tenis ani nepomyslela. Teď je ale vše jinak,“ vyznává se šťastná novomanželka, jež by ráda ještě napáchala nějaké škody v pavoucích největších turnajů.
Poslední grandslamový zápas vyhrála ve Wimbledonu 2021 a v Melbourne dostane další šanci.
Venus Williamsová (USA)
- věk: 45 let (17. 6. 1980)
- na žebříčku: 582.
- grandslamové tituly: 7
- tituly na WTA celkem: 49
- bilance na WTA: 819: 282
- prize money: 42,9 mil. USD
Zápasová bilance Venus Williamsové
- 2026 - 0:1
- 2025 - 1:3
- 2024 - 0:2
- 2023 - 3:7
- 2022 - 0:4