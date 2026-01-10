Plíškovou pronásledují zranění. Po Brisbane se odhlásila i z turnaje v Adelaide

Předplatné

Česká tenistka Karolína Plíšková si do příští sezony už nezahraje
Česká tenistka Karolína Plíšková si do příští sezony už nezahrajeZdroj: x.com
Karolína Plíšková odletěla do Austrálie.
Poslední zápas na WTA odehrála 27. srpna 2024.
Plíškoví se začíná opět dařit
Karolína Plíšková krátce po návratu do akce oznámila, že v roce 2025 už dohrála
Tenistka Karolína Plíšková nezahájila sezonu kvůli zranění ani na turnaji v Adelaide. Bývalá světová jednička se v sobotu odhlásila z kvalifikace kvůli potížím s pravou nohou. V prvním kole kvalifikace uspěly Tereza Valentová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková.

Třiatřicetiletá Plíšková odložila letošní návrat na okruh WTA již podruhé, na začátku týdne se odhlásila kvůli potížím s lýtkem z turnaje v Brisbane. Mezi elitou startovala naposledy v srpnu 2024, kdy si ve 2. kole US Open zranila v utkání proti Italce Jasmine Paoliniové kotník a kvůli léčbě vynechala takřka celou minulou sezonu.

V kvalifikaci v Adelaide měla rodačka z Loun hrát s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.

Kvalifikaci zahájily úspěšně další tři české tenistky. Bouzková porazila Srbku Aleksandru Kruničovou 6:2, 6:2, Valentová zvítězila nad Australankou Laquisou Khanovou 6:2, 6:3 a Siniaková porazila jinou domácí hráčku Emilii Chenovou 6:2, 6:0.

