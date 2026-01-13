Tenis řeší trapas Egypťanky, která neuměla hrát. Zákaz rozhovorů, mylný odhad pořadatelů
Recese? Snaha přijít si na zhruba 300 dolarů za první kolo na turnaji? Či jiné pohnutky? Proč se Egypťanka Hajar Abdelkaderová (21) rozhodla minulý týden požádat o volnou kartu na tenisový turnaj nižší kategorie v keňském Nairobi, ačkoliv raketu držela asi jen párkrát v životě, zůstává stále záhadou.
„Jedná se o mladou hráčku a vzhledem k rozsahu i povaze mediálního pokrytí tohoto zápasu je pro Tennis Kenya i ITF prioritou její osobní blaho. Obě organizace už kontaktovaly obě tenistky a nabídly jim podporu,“ stojí v prohlášení keňského tenisového svazu, který ve spolupráci s ITF odmítal žádosti o interview s Abdelkaderovou i její německou přemožitelkou Lorenou Schaedelovou. Záznam utkání rovněž zmizel z oficiálních stránek ITF.
Obě organizace řeší virální trapas, který na ně nevrhá dobré světlo. Abdelkaderová prohrála za 37 minut 0:6, 0:6. V utkání získala jen tři body po dvou dvojchybách Němky a jednom zkaženém forhendu soupeřky těsně za první tisícovkou žebříčku.
Egypťanka spáchala dvojchyby při 20 z 24 svých výměn na podání. Opakovaně nevěděla, na kterou stranu kurtu se postavit a duel by byl ještě významně rychlejší nebýt toho, že se hrál bez sběračů a Abdelkaderové dělalo problém jen přepinknout míček na druhou stranu sítě, aby ho podala soupeřce.
„Neměli bychom se pouštět do té hráčky ale do organizátorů, kteří jí kartu dali,“ zmínil na sociálních sítích Sasha Bajin, bývalý kouč Karolíny Plíškové.
Abdelkaderová využila nedokonalosti systému i chybného úsudku keňských pořadatelů. Těm se na turnaj kategorie ITF W35 v Nairobi, druhé nejnižší možné úrovně, sešlo pět žádostí o volnou kartu. Egypťanka ji zprvu nedostala, karty obdržely Belgičanka, Číňanka a dvě keňské hráčky.
Jedna z nich ji na poslední chvíli ale nevyužila, tudíž připadla Abdelkaderové, aby se udrželo co největší zastoupení afrických tenistek. Keňský svaz předpokládal, že pokud někdo žádá o kartu, bude také na odpovídající sportovní úrovni, byť nemá odehraný jediný profesionální zápas.
„Uvědomujeme si, že tato karta neměla být vzhledem k výkonnosti udělena. Bereme si z toho ponaučení, aby se tato extrémně vzácná situace už nikdy neopakovala,“ stojí v prohlášení keňského svazu.
„Uznáváme, že je nutné přijmout přiměřená opatření, aby se něco takového znovu nestalo. Zkoumáme způsoby, jak toho dosáhnout, a to posouzením procesu udělování divokých karet s ohledem na požadavek minimální herní úrovně pro účast na turnaji WTT,“ informovala v prohlášení i ITF.
Sedm let tréninku?
Egyptský tenisový svaz pro CNN prohlásil, že nemá žádné záznamy o kariéře Abdelkaderové, ta ani nepatří mezi jeho registrované hráčky a podle jeho informací nežije v současnosti v Egyptě nýbrž v Keni. „Egyptská tenisová federace neměla žádnou roli — ani přímou, ani nepřímou — při nominaci, schválení či udělení této volné karty a žádným způsobem se nepodílela na přihlášení hráčky do turnaje.“
ITF vytvořila na poslední chvíli před zápasem jednadvacetileté Abdelkaderové profil, na kterém stojí, že hraje pravou rukou a s tenisem začala ve čtrnácti letech.
O sedmi letech poctivého tréninku jde s úspěchem pochybovat, baví se kuriózním zápasem lidová tvořivost a tituluje Abdelkaderovou nejhorší profesionální hráčkou všech dob. A po sítích již koluje fotografie, kterak žena pod jménem egyptské tenistky sedí u bazénu a vzkazuje: Dobíjím baterky…
Tenisovým organizacím však příliš do smíchu není.