Alcaraz nebo Sinner? NE, exhibici vyhrál amatér z Austrálie! Dostal šek na 14 milionů
Exhibiční turnaj „One Point Slam“ před Australian Open, jehož se zúčastnily i hvězdy jako Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Iga Šwiateková, vyhrál amatérský tenista Jordan Smith. Za vítězství v soutěži, kde se zápasy hrají pouze na jednu výměnu, dostal šek na milion australských dolarů (téměř 14 milionů korun).
Smith se na turnaj v Melbourne, v jehož pavouku se sešli amatéři a celebrity se 24 profesionály, kvalifikoval jako šampion australského státu Nový Jižní Wales. Na cestě za vítězstvím porazil mimo jiné dvojnásobného šampiona Australian Open Sinnera a světovou čtyřku Amandu Anisimovovou.
Ve finále zdolal 117. tenistku žebříčku Joannu Garlandovou, na níž zase předtím ztroskotali Alexander Zverev, Nick Kyrgios a Maria Sakkariová. „Byl jsem strašně nervózní, ale užil jsem si to. Byla to skvělá zkušenost,“ uvedl Smith a dodal, že si za vítězný šek koupí dům.
O tom, kdo duel na jednu výměnu začne podáním, vždy rozhodovala „střižba“ kámen, nůžky, papír. Amatéři měli k dispozici dva servisy, hráči figurující na žebříčku ATP či WTA pouze jeden. Na to doplatili na příklad Sinner, Coco Gauffová či Frances Tiafoe, kteří vypadli právě po chybách na podání.
V uvolněné exhibici nebyla nouze o zábavné momenty. Alcaraz prohrál se Sakkariovou, poté co jeho „kraťas“ skončil na síti. „Tohle je můj úder, nechápu, co se stalo,“ zlobila se naoko světová jednička. Španěl Pedro Martínez zase zaskočil světovou desítku Alexandera Bublika podáním spodem. „Dal jsem mu ochutnat jeho medicínu,“ řekl Martínez na adresu hráče, jenž je znám svými neortodoxními údery.
Premiérový grandslam sezony začne v Melbourne Parku v neděli.