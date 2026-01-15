Předplatné

Velký titul pro Muchovou, Menšíkovi by se hodil superkouč. A dobrý signál od Macháče

Video placeholder
Velký titul pro Muchovou, Menšíkovi by se hodil superkouč. A dobrý signál od Macháče • Zdroj: iSport.tv
Karolína Muchová postoupila na turnaji v Brisbane do semifinále, kde se utká se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou
Karolína Muchová postoupila na turnaji v Brisbane do semifinále, kde se utká se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou
Karolína Muchová během semifinálove proti Aryně Sabalenkové
Karolína Muchová prohrála v semifinále turnaje v Brisbane s Arynou Sabalenkovou
Aryna Sabalenková (vpravo) objímá Karolínu Muchovou poté, co Sabalenka vyhrála semifinále v Brisbane 6:3, 6:4
Kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych při prohlídce Horácké multifunkční arény v Jihlavě
Kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych při prohlídce Horácké multifunkční arény v Jihlavě
10
Fotogalerie
iSport.cz
Tenis
Začít diskusi (0)

Tenisová sezona 2026 zvedla oponu a s ní i další ročník podcastu Centrkurt. Experti Dušan Lojda a sportovní ředitel tenisového svazu Jan Stočes diskutovali nejen o právě startujícím Australian Open. Karolína Muchová působí zdravě i ve formě a je největší českou nadějí pro Melbourne. Měl by dvacetiletý Jakub Menšík na cestu na vrchol přibrat do týmu superkouče? Bude Linda Nosková Amandou Anisimovovou roku 2026 a vtrhne do TOP 10? Tyto i mnohé další předpovědi pro nový rok byly v centru pozornosti.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů