Velký titul pro Muchovou, Menšíkovi by se hodil superkouč. A dobrý signál od Macháče
Tenisová sezona 2026 zvedla oponu a s ní i další ročník podcastu Centrkurt. Experti Dušan Lojda a sportovní ředitel tenisového svazu Jan Stočes diskutovali nejen o právě startujícím Australian Open. Karolína Muchová působí zdravě i ve formě a je největší českou nadějí pro Melbourne. Měl by dvacetiletý Jakub Menšík na cestu na vrchol přibrat do týmu superkouče? Bude Linda Nosková Amandou Anisimovovou roku 2026 a vtrhne do TOP 10? Tyto i mnohé další předpovědi pro nový rok byly v centru pozornosti.