Menšík má druhý titul na turnaji ATP: Skvělý začátek roku. Ve finále bojuje i Lehečka

ČTK, iSport.cz
Tenis
Tenista Jakub Menšík vybojoval na turnaji v Aucklandu druhý titul na okruhu ATP. V sobotním finále porazil na tvrdém povrchu Argentince Sebastiána Báeze 6:3, 7:6. Utkání vyhrál za hodinu a 24 minut a dobře se naladil na grandslamové Australian Open, které startuje v neděli v Melbourne. Ve finále turnaje v Adelaide o titul bojuje další český tenista Jiří Lehečka, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Dvacetiletý Menšík, který plnil roli nasazené trojky, porazil o pět let staršího Báeze v prvním vzájemném střetnutí. Pomohlo mu také 24 vítězných míčů, nastřílel osmnáct es. Rodák z Prostějova se stal nejmladším vítězem turnaje od roku 2009, kdy zde uspěl jiný Argentinec Juan Martín del Potro.

„Řekl bych, že je to skvělý začátek roku,“ řekl Menšík v rozhovoru na kurtu. „Po přípravě a předsezonním období nejste vždy v ideálním rytmu, ale jsem rád, že jsem vstoupil do nové sezony s velkou energií a předvedl výkon, jaký jsem chtěl. Za vítězství jsem moc rád,“ uvedl.

Osmnáctý hráč světa Menšík uspěl ve druhém finále po sobě. Vloni premiérově triumfoval na turnaji Masters v Miami, kde porazil ve finále Srba Novaka Djokoviče. V boji o titul neuspěl jen před dvěma lety v Dauhá, kde nestačil na Karena Chačanova z Ruska.

Menšík se stal v Aucklandu pátým českým vítězem, naposledy zde triumfoval v roce 2015 Jiří Veselý. V minulosti tu uspěli také Jiří Novák, Karel Nováček či Miloslav Mečíř. Po dnešním triumfu se svěřenec trenéra Tomáše Josefuse posune v žebříčku ATP na sedmnácté místo.

Menšík vstoupil do finále proti Báezovi dobře a první set získal díky brejku v šesté hře. Sám o servis nepřišel, pomohlo mu jedenáct es a sadu zakončil čistou hrou.

Ve druhém setu si oba hráči drželi podání až do dramatické koncovky. Menšík v ní sice získal brejk na 6:5, utkání ale nedotáhl a rozhodla zkrácená hra. V ní český tenista odvrátil za stavu 3:6 tři setboly, poté se dostal ke dvěma mečbolům a ten druhý využil.

„Seb je velký bojovník. Je proti němu těžké zahrát vítězný míč. Když jsem vedl ve druhém setu 6:5, tak i když jsem celý zápas podával dobře, přišlo mi pár druhých servisů. V tie-breaku za stavu 3:6 jsem byl rád, že jsem zůstal soustředěný až do konce,“ doplnil Menšík, který narazí v prvním kole Australian Open na Španěla Pabla Carreňa.

