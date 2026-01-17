Trochu brečím… Menšíka dojala haka pro šampiona, dostal oštěp a zdravil přítelkyni
Druhá akce roku 2026 a hned titul. Dvacetiletý Jakub Menšík ovládl podnik kategorie ATP 250 v novozélandském Aucklandu a ve dvaceti letech se stal nejmladším šampionem turnaje za posledních sedmnáct let. Ve finále udolal rozjetého Argentince Sebastiana Baeze 6:3, 7:6 (7) a po něm sklízel pocty.
Novozélandští pořadatelé ho dekorovali památečním oštěpem pro vítěze, při jeho předávání mu domorodí Maorové předvedli bojový tanec haka, který rodáka z Prostějova dojal. „To byl zážitek, trochu brečím,“ líčil Menšík, který se již během týdne setkal s ragbisty All Blacks a sám musel předvést na cestě za titulem silného bojového ducha.
Ve druhé sadě podával za stavu 6:5 na vítězství, ale poprvé a naposledy přišel ve finále o servis. V tiebreaku následně ztrácel 3:6 a musel odvracet tři setboly drobného Argentince z 39. místa žebříčku, jenž v Aucklandu dokázal skolit i nasazenou jedničku Bena Sheltona. Po 82 minutách a vyhozeném bekhendu do autu ho však Menšík nakonec zlomil.
„Tohle je skvělý start roku. Jsem nadšený, že po dlouhé přípravě, kdy člověk samozřejmě není v zápasovém rytmu, jsem byl schopný začít sezonu s velkou energií a ukázal výkony, jaké jsem si přál,“ těšilo Menšíka, jenž ve finále zasypal Baeze osmnácti esy. V úvodní sadě jich vypálil jedenáct a získal 21 z 22 výměn po prvním podání. Celkem ve čtyřech zápasech v Aucklandu zapsal 64 es (šestnáct na utkání).
Po finále děkoval do boxu svému kouči Tomáši Josefusovi a srbskému fyzioterapeutovi Sašovi Jezdičovi stejně jako rodině do Prostějova a argentinské přítelkyni Josefině do Valencie, která je krajankou jeho finálového soupeře.
Po vystoupení na United Cupu, kde i kvůli předešlé nemoci vyhrál pouze jeden ze tří duelů, se Menšík dostal na vítěznou stezku. K loňskému titulu z tisícovky v Miami přidal druhý kariérní a musel se nachystat na čtyřhodinový přelet z Nového Zélandu do Melbourne, kde ho v prvním kole Australian Open čeká střet se španělským veteránem Pablem Carreněm. Do něj půjde jako sedmnáctý hráč žebříčku ATP, díky titulu si v pořadí ATP polepšil o jednu příčku.
Kvůli dešťovým prodlevám v Aucklandu musel Menšík během pátku sehrát čtvrtfinále i semifinále, zátěž posledních kol turnaje byla enormní. A nyní se rychle musí přehodit na to nejdůležitější – grandslamové vystoupení.