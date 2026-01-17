Historická sobota Menšíka s Macháčem. České tituly během pěti hodin, poprvé po 44 letech
Přes tři tisíce kilometrů vzdušnou čarou dělí australské Adelaide s novozélandským Aucklandem. Tahle města na jižní polokouli propojily velké výkony českých tenistů. Jakub Menšík s Tomášem Macháčem tam v rozmezí necelých pěti hodin ovládli turnaje ATP, což je dějinný počin. Pouze jednou v historii se přihodilo, aby čeští borci brali během jednoho týdne dva tituly. V červenci roku 1982 to dokázali Ivan Lendl (North Conway) s Tomášem Šmídem (Cap d’Agde).
Lendlovi se Šmídem bylo tehdy 22, respektive 26 let. Menšík (20) s Macháčem (25) jsou ještě mladší. A pro oba to jsou teprve druhé tituly kariéry, když si loni otevřeli účet v Miami (Menšík) a Acapulcu (Macháč).
Menšík v sobotu na Novém Zélandu zdolal Argentince Sebastiana Baeze 6:3, 7:6 (7), Macháč v jižní Austrálii bojoval v o hodinu delším finále a nakonec přemohl po třech setech Francouze Uga Humberta 6:4, 6:7 (2), 6:2. Oba díky triumfům zapsali 250 bodů do žebříčku a vydělali 106 tisíc dolarů (2,2 milionu korun). Menšík si díky tomu v žebříčku polepšil o jednu příčku na sedmnácté místo, Macháče úspěch vytáhl výrazněji – z 35. na 24. příčku.
Macháč začal sezonu v Brisbane třísetovou porážkou v derby s Jiřím Lehečkou, při které již ale předvedl nadějný výkon. A v Adelaide přišel během pěti duelů o jediný set. „Gratuluji Tomášovi, je dobré tě vidět zase zdravého,“ prohlásil při děkovačce poražený Francouz Humbert.
Pak už spíkr oznámil českého šampiona halasným Tomáš Mačááák! „Hráli jsme oba na skvělé úrovni, gratulace Hugovi. A díky mému týmu, protože vím, že to se mnou není někdy jednoduché,“ obrátil se rodák z Berouna do první řady stadionu, kde seděli jeho letitý kouč Daniel Vacek či slovenská přítelkyně Emma Drobná.
Pak už všichni rychle balili zavazadla směr Melbourne, kde se již největší hvězdy, které týden před grandslamem hrají turnaje jen výjimečně, chystají na Australian Open. Macháče v prvním kole čeká těžká zkouška proti bulharskému veteránovi Grigoru Dimitrovovi, Menšíka čeká jiný kmet – Španěl Pablo Carreňo.
Zvládnout přesun a úvodní kolo, postupně se zabydlet na kurtech v Melbourne Parku a otevřít si dveře k dalšímu tažení, to je jejich plán. Komplikovaný, ale titul na úvod roku jim již nikdo nevezme.