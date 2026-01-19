Tenisové legendy kdysi a teď: odsouzený bankrotář, stažení do ústraní či výjimečná Venus
Byli ikonami na tenisových kurtech, sbírali grandslamové tituly a jejich jména znali fanoušci po celém světě. Dnes už raketu berou do ruky jen výjimečně, přesto zůstávají legendami, které utvářely historii bílého sportu. Jak se změnili hvězdné tenistky a tenisté v průběhu let a čemu se věnují po konci kariéry? Připomeňme si jejich úspěchy, příběhy i život po kariéře.
Anna Kurnikovová
Nikdy nevyhrála grandslam ve dvouhře, přesto byla fenoménem na kurtu i mimo něj. Fanoušky přitahovala nejen talentem, ale i charismatem a ikonickou image. Dlouhé vlasy, atletická postava a sebevědomý úsměv ji učinily mediální hvězdou a jednu z nejfotografovanějších sportovkyň své doby. Po ukončení kariéry se stáhla do soukromí, přesto zůstává populární ikonou. Tvoří pár se španělským zpěvákem Enriquem Iglesiasem, mají dvojčata. Věnuje se charitě, rodině a příležitostně se objevuje na veřejných akcích, sportovních exhibicích či módních událostech.
Boris Becker
Už jako teenager šokoval vítězstvím na Wimbledonu. Získal šest grandslamových titulů a patřil k největším hvězdám 80. let. Jeho život po kariéře byl plný kontrastů – od trenérských úspěchů až po osobní pády. Přestože vydělal obrovské částky a patřil k největším sportovním hvězdám své doby, po letech se ukázalo, že finanční gramotnost nebyla jeho silnou stránkou. Nákladný životní styl, špatné investice a daňové problémy vedly k vážným potížím. V roce 2017 byl oficiálně prohlášen za bankrotáře. Jeho situace se ještě zhoršila kvůli problémům souvisejícím s daněmi, které vyústily až v trest odnětí svobody ve Velké Británii.
Maria Šarapovová
Jedna z největších hvězd své generace. Na kurtu tvrdá, neústupná a extrémně soutěživá, mimo něj mediální ikona. Vyhrála pět grandslamových titulů a dokázala zkompletovat kariérní Grand Slam. Její tenisová dráha nebyla jen o úspěších, ale i o kontroverzích, zraněních a návratech na okruh. Přesto si dokázala udržet status globální hvězdy a módní ikony, jejíž vzhled i styl oblékání přitahoval pozornost fanoušků a médií po celém světě. Dnes se věnuje podnikání, investicím a rodinnému životu.
Venus Williamsová
Bývalá světová jednička ve dvouhře i čtyřhře ani v 45 letech definitivně neuzavřela kariéru. Získala sedm grandslamových titulů a s mladší Serenou vytvořila nejslavnější sesterské duo v historii tenisu. Její typický vzhled – copánky, výrazné outfity a sebevědomé vystupování – z ní udělal módní i sportovní ikonu. V průběhu kariéry musela čelit vážným zdravotním problémům, včetně autoimunitního onemocnění. Přesto se dokázala opakovaně vracet na nejvyšší úroveň a prodloužit kariéru do věku, který je v profesionálním sportu výjimečný. Vedle občasných tenisových zápasů se věnuje podnikání, módnímu designu a prosazování rovných podmínek ve sportu.
Kim Clijstersová
Patřila k nejoblíbenějším hráčkám své generace a byla známá nejen výsledky, ale i férovým vystupováním. Během kariéry získala čtyři grandslamové tituly ve dvouhře. Dokráčela až na pozici světové jedničky, čímž se zapsala mezi největší belgické sportovní legendy. Fanoušci ji milovali pro její přirozený úsměv, dlouhé vlasy a energii, kterou na kurtu vyzařovala. Proslavila se i tím, že se dokázala úspěšně vrátit po mateřské pauze, což bylo v ženském tenise výjimečné. Po definitivním konci profesionální kariéry se věnuje především rodině, vzdělávání mladých hráčů a charitě.
Pete Sampras
Byl ztělesněním elegance, klidu a efektivity, které definovaly mužský tenis 90. let. Na kurtu působil nenápadně, ale jeho servis a hra u sítě patřily k nejlepším v historii. Díky této kombinaci získal 14 grandslamových titulů. Hned sedmkrát ovládl Wimbledon, kde jeho styl dokonale fungoval. Dlouhá léta byl považován za nepřekonatelného rekordmana, dokud jeho čísla nezačala přepisovat až generace v čele s Federerem, Nadalem a Djokovičem. Po ukončení kariéry v roce 2002 se stáhl do ústraní a zvolil zcela jiný životní rytmus než většina jeho rivalů. Veřejně vystupuje jen zřídka, vyhýbá se médiím a dává přednost rodinnému životu.
John McEnroe
Americký bouřlivák byl kontroverzním hráčem. Na jedné straně neuvěřitelný cit pro míč, kreativita a technická genialita, na druhé straně nečekané výbuchy emocí a hádky s rozhodčími. Legendární hláška „You cannot be serious!“ přitáhla pozornost lidí, kteří jinak tenis běžně nesledovali. V době největší slávy měl typický vzhled rebela – rozcuchané vlasy, úzké čelenky a uvolněný styl. Vyhrál sedm grandslamových titulů, jeho zápasy s Björnem Borgem patří k nejikoničtějším momentům tenisové historie. Po kariéře se proměnil v komentátora, který bez obalu říká, co si myslí.
Martina Navrátilová
Rodačka z Prahy změnila tenis po všech stránkách. Přinesla důraz na fyzickou přípravu, profesionální přístup a neustálé zlepšování. Její sbírka 59 grandslamových titulů je rekordem, který už možná nikdy nebude překonán. Dominovala singlu, čtyřhře i mixu a dvě dekády patřila k absolutní světové elitě. Kromě sportovních úspěchů byla průkopnicí i mimo kurt – nebála se otevřeně mluvit o své sexuální orientaci. Dnes se aktivně zapojuje do společenských debat, je respektovanou tenisovou expertkou a komentátorkou.
Steffi Grafová
Na kurtu byla chladná, přesná a neúprosná. Její forhend patřil k nejničivějším v historii ženského tenisu a její dominance v tehdejší době neměla obdoby. Získala 22 grandslamových titulů, v roce 1988 se zapsala do sportovních dějin zlatým písmem, když ovládla všechny grandslamové turnaje i olympijské hry v jednom roce. Na rozdíl od jiných hvězd se vyhýbala mediálnímu humbuku. Po konci kariéry se stáhla do soukromí a zvolila klidnější život po boku manžela Andreho Agassiho. Věnuje se rodině a charitativním projektům.
Andre Agassi
Do tenisového světa vstoupil jako rebel, který bořil zavedené pořádky. Jeho barevné oblečení, dlouhé vlasy a otevřenost kontrastovaly s tradičním pojetím bílého sportu. Přesto se za touto image skrýval mimořádně pracovitý a talentovaný hráč. Vyhrál osm grandslamových titulů a stal se jedním z mála tenistů, kteří dokázali vybojovat kariérní Golden Slam. V roce 2001 si vzal legendární německou tenistku Steffi Grafovou, mají spolu dvě děti. Dnes je Agassi vnímán jako mentor a filantrop. Prostřednictvím své nadace se zaměřuje na vzdělávání dětí ze sociálně slabších rodin.
Roger Federer
Pro mnoho fanoušků je ztělesněním dokonalého tenisu. Jeho hra působila lehce, téměř bez námahy, ale skrývala obrovskou preciznost, disciplínu a cit pro míč. Během kariéry získal 20 grandslamových titulů, dlouhá léta držel pozici světové jedničky a vytvořil rivality, které definovaly moderní tenis – především s Nadalem a Djokovičem. Federer nebyl jen vítězem, ale i symbolem fair play, elegance a respektu. Po ukončení kariéry se věnuje svým čtyřem dětem, charitě, podporuje vzdělávání dětí v Africe, podniká a vystupuje jako ambasador tenisu.