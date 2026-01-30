Martincová o potížích s kolenem: Nevědomost? Ubíjející. Tenis mě baví, nevzdám se
Dlouho ji brzdily nekonečné zdravotní patálie. Česká tenistka Tereza Martincová ve druhé polovině roku 2024 absolvovala operaci kolene, po níž vlétla zpátky na kurty po osmiměsíční pauze. Další ránu vstřebávala v létě, kdy si na antukovém turnaji v Lipsku natrhla vnější postranní vaz. „S mým kolenem už to nikdy nebude dobré. Člověk už přece jen hraje nějaký pátek, takže tělo je opotřebované,“ líčí upřímně jednatřicetiletá hráčka.
Bývalá světová čtyřicítka se vrátila do akce zkraje prosince, kdy až v osmifinále v Dubaji padla s ruskou veteránkou Věrou Zvonarevovou. Před týdnem si zahrála na turnaji v Polsku a nyní se už chystá na domácí Ostrava Open. „Určitě se moc těším. Jsem ráda, že mám zde možnost startovat,“ hlásí Tereza Martincová.
Jaké máte v Ostravě ambice?
„Já jsem ráda, že vůbec můžu hrát. Za poslední dva roky jsem toho odehrála fakt málo. Když jsem byla po operaci a vracela jsem se, bohužel jsem se zase zranila, takže teď to vlastně zkouším nanovo. Musím zaklepat, že se zdravotním stavem to momentálně vypadá dobře.“
Pořád vás koleno trápí?
„Bohužel jo. S mým kolenem už to nikdy nebude dobré. Člověk už přece jen hraje nějaký pátek, takže tělo je opotřebované. Ale okolo sebe mám super tým, se kterým jsme se snažili najít nějakou cestu. Už vlastně nepřichází v úvahu, aby mě to vůbec nebolelo, ale zkouším to nějak vybalancovat. Teď to jde dobře.“
Jak se vůbec s bolestí v koleni hraje?
„Přijala jsem fakt, že tupá bolest je vlastně dobrá. Jde mi hlavně o to, aby mě to nepropichovalo a noha aby nevypínala. Toho se chci vyvarovat, tohle tam být nesmí. Na tupou bolest jsem si už nějak zvykla a s mým věkem je to znát. Pořád mě to ale strašně baví, takže se nevzdávám. Když člověk hraje, furt ho něco bolí, takže na tohle jsme zvyklí. Na druhou stranu můj problém je hodně specifický. Teď jsem ve fázi, kdy doufám, že to koleno nevydrží jen jeden trénink a zápas, ale i víc utkání a turnajů po sobě.“
Zranění v Lipsku? Velký šok
Jak dlouho takhle vydržíte fungovat?
„Je to velká zátěž na tělo i na hlavu, protože nevědomost toho, jestli to půjde nebo ne, je ubíjející. Spíš tak čerpám z pozitivních momentů, že mě tréninky i zápasy fakt baví. Dokud tam budou převažovat pozitiva a nebude mě to limitovat tak, že si řeknu ‚už to fakt nepůjde‘, chci hrát dál. Doktoři mě několikrát připravovali na to, že to nepůjde. Já jsem je však chtěla spíš přesvědčovat o tom, že ještě ano. Pokud si budu stoprocentně jistá, že je to fakt za hranou, tak to prostě nepůjde.“
Před Ostravou jste hrála na turnaji v Polsku. Tam zdraví drželo?
„Ano. Musím říct, že to bylo v pohodě, takže za to jsem byla moc ráda.“
Od doby, kdy vám doktoři říkali, že už to dál nejde, jste absolvovala víc operací?
„Operace mohla být jen jedna, protože při druhé by se už koleno muselo vyměnit. V profi sportu to nepřipadá v úvahu a na běžný život to nebylo úplně nutné. Šlo mi o profi sport a ne běžné fungování, i když jsem měla problémy i s tím. Nyní chodím na všechny možné rehabilitace, hodně injekcí a výplně, aby mě to vevnitř nedřelo. Bohužel výplň se po nějakém čase vždycky vstřebá, ale já už poznám, kdy je to potřeba vyplnit znovu. Bez rehabilitací bych nemohla fungovat vůbec. Že by tam však šlo udělat víc operací? To ne, protože už by se to muselo vyměnit.“
Jak psychicky náročné období jste vůbec prožívala? Hnací motor, že budete pokračovat, jste pořád měla?
„Dopředu to odhadnout nedokážete, sama jsem nevěděla. Původně se vůbec nečekalo, že z toho bude takový zákrok. Měla to být banalita, dvacetiminutová operace, ale když se do toho podívali... Trochu mě mrzí, že jsem takhle dlouho váhala, protože jsem na ni měla jít už daleko dřív. Ale zase kdo ví, tohle je těžké predikovat. Každopádně jsem s tím trpěla dlouho. Když se na to podívali, zjistili dost věcí, které tam jsou špatně. Potom jsem to všechno zpracovávala. Soustředila jsem se, jestli budu moct začít chodit, běhat a vzít si do ruky raketu. V tu chvíli ale nevíte, jak dlouho to bude trvat. Proto jsem měla takové postupné cíle. Rozhodně to nebylo tak, že bych okamžitě přemýšlela, kdy vyjedu na turnaj. Šlo o to, jestli to vůbec půjde. Když jsem zjistila, že to jde, pozitivně mě to nabíjelo.“
Jenže pak jste se zranila na turnaji v Lipsku.
„To byl velký šok. Celé kolečko, které jsem absolvovala, mi znovu proběhlo hlavou. Bylo to náročnější, ale furt jsem věřila, že to prostě půjde.“
Co vůbec říkáte na to, že český ženský tenis je pořád v absolutní špičce?
„Klobouk dolů. Jsem hrozně ráda za to, že se tam furt takhle točíme. Já jsem ještě z té starší gardy. Když jsem přicházela, hrály tam Péťa Kvitová i další. Teď zase vidím, jak se to otáčí a přijde mi úplně super, že ve špičce pořád někoho máme.“
Když jezdíte po světě, vnímají i jinde, jak kvalitní je český tenis?
„To už dlouho. Když někde jsme, řeší se tam, jak je vůbec možné, že jsme takhle vysoko. Ptají se: Co děláte? Jak trénujete? Vždycky se tam někdo ukázal, nejde jen o nastupující generaci. Oni si myslí, že na to máme nějaký fígl nebo super přípravy či zázemí. Mně ale nepřijde, že by v tom bylo něco speciálního. Kdyby znal někdo návod, už dávno to podle něj dělá, ale něco takového neexistuje. Hodně lidí je zaskočeno, že v ženském i mužském tenise máme pořád někoho.“
Už víte, co přijde po kariéře? Bude z vás třeba trenérka?
„Samozřejmě nejsem úplně naivní a vím, že moc tenisových roků mi už nezbývá. V době, kdy je člověk zraněný, ho už něco napadne. Určitě budu zůstávat u tenisu, bavilo by mě i trénovat. Když jsem nemohla hrát, šla jsem na kurt se známými, a velice mě to bavilo. Stoprocentně u toho zůstanu a budu se snažit předávat zkušenosti, které jsem z tenisu posbírala.“
Co třeba v roli televizní expertky?
„To by mě určitě taky bavilo. Jak jsem řekla, u tenisu chci zůstat. Už jsem dostávala i nabídky ohledně komentování, ale časově jsem se do toho nemohla dostat, protože turnajový program byl našlapaný. Člověk si sice řekne, že jsem byla zraněná, ale s tou nohou jsem furt něco musela dělat. Jsou to věci, které by mě určitě zajímaly a bavily. I jim jsem otevřená.“