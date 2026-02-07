Senzační jízda od Bejlek! Česká tenistka má první titul na WTA Tour, triumfovala v Abú Zabí
Tenistka Sára Bejlek si v Abú Zabí došla senzačně z kvalifikace až k premiérovému titulu na WTA Tour. Dvacetiletá česká reprezentantka při finálovém debutu na elitním okruhu získala skalp světové jedenáctky Jekatěriny Alexandrovové, druhou nasazenou Rusku porazila 7:6, 6:1.
Hráčka TK Sparta Praha, která do finále nastoupila s obvázaným pravým lýtkem, zvládla v hlavním městě Spojených arabských emirátů sedm zápasů během osmi dnů. Po životním turnaji poskočí rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou ve světovém žebříčku na 38. místo do pozice české pětky. Do turnaje přitom vstupovala jako 101. hráčka světa.
Bejlek po zápase poděkovala svému týmu. „Díky, že jste tu se mnou byli, každý den mě podporovali. Zvlášť děkuju mému fyzio a kondičnímu trenérovi a jeho rodině, kteří mi tu dodávali energii každý den a pomohli mi přežít,“ řekla pouhých 159 cm vysoká hráčka.
Bejlek šla v úvodním setu jako první do vedení, když ve čtvrtém gamu čistou hrou získala podání soupeřky. Brejk ale nepotvrdila. Ve 12. hře pak nevyužila dva setboly a vyrovnanou sadu rozhodoval až tie-break. V něm Češka otočila stav 2:4 a při svém třetím setbolu na 7:5 po hodině a 12 minutách už nezaváhala.
Na vítězné vlně pak vstoupila i do druhého setu, který začala úspěšným brejkem a zlomenou soupeřku, jež dlouhodobě žije v České republice, pak už k ničemu nepustila. Podání jí sebrala ještě dvakrát a za necelou půlhodinu proměnila na returnu první mečbol.
Tenisový turnaj žen v Abú Zabí (tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - finále:
Bejlek (ČR) - Alexandrovová (2-Rus.) 7:6 (7:5), 6:1.