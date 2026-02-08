Život začíná ve dvaceti, utahovali si z Bejlek. Pak maličká tenistka v Abú Zabí šokovala
Do Abú Zabí přiletěla jako 101. tenistka žebříčku, opouští ho coby světové číslo 38. Přelomový turnaj kariéry odehrála u Perského zálivu čerstvě dvacetiletá Sára Bejlek, jen 157 centimetrů vysoká hráčka pražské Sparty. Na akci WTA 500 šokovala všechny, v osmi dnech vyhrála sedm zápasů. Ty poslední dva proti světové šestnáctce Claře Tausonové (7:5, 3:6, 7:5) a jedenáctce Jekatěrině Alexandrovové. (7:6, 6:1). Coby kvalifikantka tak slaví zatím největší titul života.
Kdyby vám to někdo řekl před tunajem…
„Tak mu odpovím, že se zbláznil.“
Dochází vám, co jste dokázala?
„Vůbec. Jsem zatím v takové euforii. Myslím, že mi to dojde až druhý den ráno. A bude mě při tom bolet celé tělo.“
Jak jste na tom byla po vyčerpávajícím semifinále s Tausonovou se silami?
„Kupodivu jsem ráno před finále vstala jako úplně nový a svěží člověk, jako kdybych měla volno a ne tříhodinový zápas. A fanoušci mě takovým způsobem nahecovali, že jsem během zápasu ani nepomyslela, že bych měla být unavená. Je fakt, že jsem odehrála takový grandslam, ale místo za dva týdny za jeden. A pořád se cítím výborně. Sice jsem měla při finále zavázané lýtko, ale to byla jen prevence.“
Ani nervozita z největšího zápasu kariéry vás před finále nesvázala?