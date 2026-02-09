Velký večer Plíškové. Veteránka při comebacku vrací čas, v Kataru srazila světovou čtyřku
Šest zápasů, čtyři vítězství. Návrat Karolíny Plíškové po rok a půl dlouhé pauze a dvou operacích levého kotníku jde od dobrého k lepšímu. Při lednovém Australian Open překvapivě prošla až do 3. kola, nyní na tisícovce v katarském Dauhá zatím vyhrála také dva zápasy. V tom posledním předčila světovou čtyřku a obhájkyni titulu Amandu Anisimovovou. Američanka vzdala za stavu 5:7, 7:6 (3), 4:1 pro českou tenistku.
Brzy čtyřiatřicetiletá Plíšková ztratila úvodní set a v tom druhém byla pozadu 0:3. Nerezignovala však a postupem času začala Anisimovová strádat. Za stavu 1:2 ve třetím dějství se nechala ošetřit, měřili jí krevní tlak. O dva prohrané gamy později, kdy již světová čtyřka jen stěží běhala, duel po 2 hodinách a 22 minutách skrečovala. „Takhle nechcete vyhrát, i když jsme po dva sety předváděly dobrý tenis. Hrálo se dlouho, obě jsme to cítily na těle. Snad bude do příštího týdne v pořádku,“ popřála Plíšková Američance.
Rodačka z Loun má čerstvé zkušenosti s tím, když vám vypoví tělo. Po přetržené šlaše v kotníku z US Open 2024, následných dvou operacích, nekonečné rehabilitaci a víc než roce a půl bez tenisu už někdejší světová jednička na podzim silně zvažovala konec kariéry. Dala si ale ještě poslední šanci a zatím překonává všechna očekávání. Sezonu otevírala na 1057. místě žebříčku WTA, nyní už je v živém pořadí na 265. příčce. A především předvádí skvělý tenis. „Hraje nesmysl,“ žasne její manžel a manažer Michal Hrdlička.
V Dauhá hrála poprvé během comebacku dva zápasy ve dvou dnech, což byl vzhledem k potížím s kotníkem kritický moment. V neděli zdrtila Argentinku Solanu Sierraovou, solidní tenistku z 62. místa, za pouhou hodinu 6:1, 6:2. O den později utahala o deset let mladší Anisimovovou. „Je skvělé být zpátky. Jednou jsem tu vyhrála, před dvěma lety jsem tu byla v semifinále. Mám to tu moc ráda. Mám teď nový kotník a zvládla jsem se dvě a půl hodiny hýbat hodně dobře. Snad to tak vydrží,“ vyprávěla během rozhovoru na kurtu šampionka Dauhá ze sezony 2017.
Teď ji čeká zasloužený den volna, v osmifinále se utká s vítězkou českého derby Karolína Muchová – Tereza Valentová.