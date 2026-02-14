Radost Muchové po sedmi letech. V Dauhá dotáhla vítěznou jízdu a slaví druhý titul kariéry
Paráda! Česká tenistka Karolína Muchová ve finále turnaje elitní kategorie WTA1000 v Dauhá porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady a získala druhý titul v kariéře.
Devětadvacetiletá česká hráčka na další triumf čekala od srpna 2019, kdy triumfovala v Soulu. Ve finále si poté zahrála ještě čtyřikrát včetně Roland Garros před třemi lety, ale pokaždé odešla poražena.
Výsledky tenisového turnaje žen v Dauhá
Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):
Dvouhra - finále:
Muchová (14-ČR) - Mboková (10-Kan.) 6:4, 7:5.
Čtyřhra - finále:
Danilinová, Kruničová (4-Kaz./Srb.) - Sie Šu-wej, Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.) 0:6, 7:6 (7:3), 10:8.