Radost Muchové po sedmi letech. V Dauhá dotáhla vítěznou jízdu a slaví druhý titul kariéry

Česká tenistka Karolína Muchová hraje ve finále turnaje v Dauhá o druhý titul v kariéře
Česká tenistka Karolína Muchová hraje ve finále turnaje v Dauhá o druhý titul v kariéřeZdroj: ČTK / AP / Hussein Sayed
Česká tenistka Karolína Muchová během finále turnaje v Dauhá
Kanaďanka Victoria Mboková ve finále v Dauhá nestačí na Karolínu Muchovou
Karolína Muchová bojuje o druhý titul v kariéře
Karolína Muchová po sedmi letech získává druhý titul v kariéře
iSport.cz, ČTK
Tenis
Paráda! Česká tenistka Karolína Muchová ve finále turnaje elitní kategorie WTA1000 v Dauhá porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady a získala druhý titul v kariéře.

Devětadvacetiletá česká hráčka na další triumf čekala od srpna 2019, kdy triumfovala v Soulu. Ve finále si poté zahrála ještě čtyřikrát včetně Roland Garros před třemi lety, ale pokaždé odešla poražena.

Výsledky tenisového turnaje žen v Dauhá

Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):

Dvouhra - finále:
Muchová (14-ČR) - Mboková (10-Kan.) 6:4, 7:5.

Čtyřhra - finále:
Danilinová, Kruničová (4-Kaz./Srb.) - Sie Šu-wej, Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.) 0:6, 7:6 (7:3), 10:8.

