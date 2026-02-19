Senzace! Menšík v Dauhá šokoval hvězdného Sinnera, porazil ho jako první Čech
Před dvěma lety pro tenistu Jakuba Menšíka v Dauhá začala velká kariéra. Jako osmnáctiletý při prvním startu na turnaji ATP ohromil a prošel až do finále, když zdolal renomovaná jména jako Andy Murray, Gael Monfils či Andrej Rubljov. Letos zapsal podobně pronikavý úspěch. Ve čtvrtfinále v Kataru přehrál světovou dvojku Jannika Sinnera 7:6 (3), 2:6, 6:3 a zaznamenal největší výhru kariéry.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse proměnil hned první mečbol zápasu ostrým returnem a po 2 hodinách a 11 minutách mohl zatnout pěst ve vítězném gestu.
Cestu k výhře si Menšík na akci ATP 500 vydláždil skvělým výkonem na servisu, trefil 11 es, první podání uváděl do hry s extrémně vysokou úspěšností 71 procent.
Ač v utkání získal o tři fiftýny méně než čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner, mohl se těšit z extrémního úspěchu. I díky tomu, že vzal Italovi dvakrát servis.
„Před zápasem jsem znal Jannikovy kvality, co už dokázal v kariéře je neskutečné. I tak jsem šel na kurt vyhrát. Podával jsem skvěle, a i když se postupem času podmínky v noci zpomalovaly, zvládnul jsem to. Ve druhém setu jsem měl méně energie, ale ve třetím jsem zase začal skvěle podávat, což mě vzpružilo,“ radoval se Menšík, jenž je vůbec prvním Čechem, který dokázal Sinnera zdolat. Ital měl dosud s českými soupeři skóre 7:0.
O semifinále se Menšík, jenž kvůli natrženému břišnímu svazu odstoupil ze 4. kola Australian Open a od té doby až do Dauhá nehrál, utká s Francouzem Arthurem Filsem, přemožitelem Jiřího Lehečky.
Už teď je jisté, že příští týden si vylepší žebříčkové maximum minimálně na 13. místo. I díky tomu, že letos již dokázal ovládnout turnaj v Aucklandu a pyšní se bilancí 11:2.
Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Fils (Fr.) - Lehečka (8-ČR) 6:3, 6:3,
Rubljov (5-Rus.) - Tsitsipas (Řec.) 6:3, 7:6 (7:2),
Alcaraz (1-Šp.) - Chačanov (7-Rus.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3,
Menšík (6-ČR) - Sinner (2-It.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.