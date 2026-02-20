Jakub byl skvělý! Otřesený Sinner v Dauhá smekl před Menšíkem a jeho palebnou silou
Kdo dokáže strčit nohu do dveří k největším tenisovým titulům, které si mezi sebe rozděluje superdvojka Carlos Alcaraz – Jannik Sinner? Jdu do toho! hlásí mladík z Prostějova Jakub Menšík, jenž si buduje reputaci postrachu hvězd. V pouhých dvaceti letech ho zdobí bilance 4:2 proti soupeřům z top 5 žebříčku a 9:8 ze střetů s elitní desítkou. Největší skalp získal ve čtvrtek v Dauhá, pod Menšíkovou palebnou silou klesl i čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner (7:6, 2:6, 6:3).
V premiérovém vzájemném zápase seznal i o čtyři roky starší Ital, jak ničivou zbraní je první servis vytáhlého Čecha. „Zvlášť v prvním setu Jakub podával tak, že tomu bylo těžké čelit,“ prohlásil Sinner, jenž sice díky elitnímu returnu v zápase nedaroval Menšíkovi tolik volných bodů po servisu, nadpoloviční většinu míčků (54 procent) však z ostrých a dobře umístěných podání vracel krátce před čáru servis boxu. Průměrně je přitom u Sinnera toto číslo téměř poloviční (29 procent).
Když Menšíkovi píše podání, nemá limity, jak ukázal jeho loňský titul z Miami. Proti Sinnerovi měl úspěšnost prvního servisu skvělých 71 procent, tváří tvář jednomu ze dvou nejlepších tenistů současnosti ale neztrácel ani ze své slabší forhendové strany. Na forhendové winnery prohrál Čech pouze 10:14 a i díky tomu ztropil senzaci.
Jak velkou? Sinner je Mr. Jistota, zvlášť na betonu, svém nejsilnějším povrchu. Když nepočítáme skreče, Menšík je prvním hráčem mimo top 10, který ho od začátku roku 2024 zvládl na tvrdém kurtu porazit. Celkově má Ital za toto období bilanci 138:14.
„Ve třetím setu jsem udělal pár chyb, z těch momentů jsem lehce zklamaný, ale to se prostě stane. Teď si dám pár dní volno a pak mě čeká tvrdá dvoutýdenní příprava,“ nehodlal Sinner panikařit, byť po semifinálové porážce při Australian Open s Novakem Djokovičem nedokráčel ani na příštím turnaji v Dauhá do finále. Něco takového se mu přihodilo poprvé po roce a půl.
„Mám za sebou dvě neskutečné sezony, tohle mě nemůže rozhodit. Každý máme v práci své propady. Vím, že můžu hrát líp, na druhou stranu Jakub byl skvělý,“ dal Ital kredit českému přemožiteli a přiznal, že na rozdíl od neúspěšné obhajoby v grandslamovém Melbourne, kde nebyl zcela fit, ho již kromě skvělého výkonu soupeře nic netrápilo.
Menšík před semifinále v pátek večer s Arthurem Filsem drží šňůru deseti vítězných zápasů, svou zatím nejdelší na ATP Tour. Od začátku roku získal už 695 bodů, sedmý nejvyšší počet ze všech. Zdatně si tak buduje polštář před Miami, kde ho čeká obhajoba tisíce bodů. A posiluje pověst borce, s nímž nemají nic jisté ani superhvězdy Alcaraz se Sinnerem.