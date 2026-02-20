Předplatné

Menšík si o titul v Dauhá nezahraje, po výhře nad Sinnerem nestačil na Francouze

ČTK, iSport.cz
Tenis
Tenista Jakub Menšík si o titul na turnaji v Dauhá nezahraje. V semifinále v Dauhá nenavázal na výhru nad světovou dvojkou Jannikem Sinnerem z Itálie a s Arthurem Filsem z Francie prohrál 4:6 a 6:7.

Jednadvacetiletý Fils, jenž ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku, ve finále nastoupí proti světové jedničce Carlosi Alcarazovi ze Španělska, který po boji porazil 7:6 a 6:4 obhájce titulu Andreje Rjublova z Ruska.

Menšík v úvodní sadě přišel za stavu 1:1 o podání a ztrátu už nesmazal. Rovněž ve druhém setu jako první ztratil servis, ale dokázal vybojovat tie-break. V něm však rychle prohrával 1:5 a na obrat už sílu nenašel.

Dvacetiletý Menšík promarnil šanci zahrát si čtvrté finále v kariéře a zaútočit na třetí titul. Náplastí pro něj může být posun ve světovém žebříčku, ve kterém si třináctou příčkou vylepší maximum.

Alcaraz se na postup nadřel. V prvním setu promarnil náskok 5:3, ale poté uspěl 7:3 v tie-breaku. Ve druhé sadě vedl vítěz sedmi grandslamů 3:0, ale Rubljov srovnal a poté při soupeřově servisu za stavu 3:5 odvrátil tři mečboly.

Další dva mečboly dvaadvacetiletý Alcaraz nevyužil v následující hře při podání Rjublova, ale při šestém už utkání uzavřel. Ukončil tak ruskou nadvládu na turnaji, který před Rjublovem vyhráli Karen Chačanov (2024) a Daniil Medveděv (2023).

