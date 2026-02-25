Předplatné

Muchová královnou v Dauhá a senzační skalp Menšíka. Kdo porazí Alcaraze?

Muchová královnou v Dauhá, senzační skalp Menšíka a fenomenální Bejlek. Kdo porazí Alcaraze?
Česká tenistka Karolína Muchová si užívá druhý titul v kariéře
Karolína Muchová oslavuje triumf v Dauhá
Karolína Muchová s trofejí pro vítězku na turnaji na Dauhá
Česká tenistka Karolína Muchová slaví v Dauhá druhý titul kariéry
Karolína Muchová po sedmi letech získává druhý titul v kariéře
Česká tenistka Karolína Muchová během finále turnaje v Dauhá
Kanaďanka Victoria Mboková ve finále v Dauhá nestačí na Karolínu Muchovou
Český tenis opět zažívá vydařené období. Největší úspěch uplynulých týdnů zaznamenala Karolína Muchová, která ovládla turnaj nejvyšší kategorie WTA 1000 v katarském Dauhá. Svůj premiérový titul na okruhu WTA si připsala Sára Bejlek v Dubaji. V novém dílu podcastu Centrkurt s Dušanem Lojdou a Janem Jarochem přijde řeč i na vítězství Jakuba Menšíka nad světovou dvojkou Jannikem Sinnerem.

Co dalšího se řešilo v novém Centrkurtu:

  • Jak vypadá Carlos Alcaraz v úvodu sezony?
  • Jakým gestem si Vítek Kopřiva získal fanoušky v Riu?
  • Vrátí se na okruh Serena Williamsová?

