Muchová královnou v Dauhá a senzační skalp Menšíka. Kdo porazí Alcaraze?
Český tenis opět zažívá vydařené období. Největší úspěch uplynulých týdnů zaznamenala Karolína Muchová, která ovládla turnaj nejvyšší kategorie WTA 1000 v katarském Dauhá. Svůj premiérový titul na okruhu WTA si připsala Sára Bejlek v Dubaji. V novém dílu podcastu Centrkurt s Dušanem Lojdou a Janem Jarochem přijde řeč i na vítězství Jakuba Menšíka nad světovou dvojkou Jannikem Sinnerem.
Co dalšího se řešilo v novém Centrkurtu:
- Jak vypadá Carlos Alcaraz v úvodu sezony?
- Jakým gestem si Vítek Kopřiva získal fanoušky v Riu?
- Vrátí se na okruh Serena Williamsová?