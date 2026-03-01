Champ slaví 80! Štval jsem soupeře bojovností, vzpomíná Kodeš. Proč odmítl trénovat Lendla?
Tohle je slavnostní díl. Průkopník moderního českého tenisu Jan Kodeš slaví v neděli 1. března osmdesátiny, a coby první host otevírá novou edici našeho podcastu nazvanou Centrkurt legendy. V ní ve spolupráci s Českým tenisovým svazem budeme připomínat největší postavy české a československé tenisové historie. Ve vydatném povídání vzpomíná kluk z pražského Karlína a dnes stále vitální velikán na své začátky, rivalitu s Ilie Nastasem, realitu hraní profesionálního tenisu za komunistického režimu, nabídku na trénování Ivana Lendla i to, jak se výrazně zasadil o to, že na Štvanici před čtyřiceti lety vyrostl nový tenisový areál.