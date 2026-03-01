Předplatné

Champ slaví 80! Štval jsem soupeře bojovností, vzpomíná Kodeš. Proč odmítl trénovat Lendla?

Champ slaví 80! Štval jsem soupeře bojovností, vzpomíná Jan Kodeš. Proč odmítl trénovat Lendla? • Zdroj: iSport.tv
Jan Kodeš, František Pála, Vladimír Zedník a Jiří Hřebec v přípravě na finále Davis Cupu 1975 ve Švédsku
Jan Kodeš (vpravo) s cenou pro vítěze tenisového turnaje Grand Prix, který se konal v roce 1987 v Praze na Štvanici. Přihlíží tehdejší předseda tenisového svazu Cyril Suk starší.
Helena Suková, Cyril Suk mladší a Jan Kodeš na finále Fed Cupu 2015
Legendární tenista Jan Kodeš na snímku s Karolínou Plíškovou
Legendární tenista Jan Kodeš na snímku s Karolínou Plíškovou
Tohle je slavnostní díl. Průkopník moderního českého tenisu Jan Kodeš slaví v neděli 1. března osmdesátiny, a coby první host otevírá novou edici našeho podcastu nazvanou Centrkurt legendy. V ní ve spolupráci s Českým tenisovým svazem budeme připomínat největší postavy české a československé tenisové historie. Ve vydatném povídání vzpomíná kluk z pražského Karlína a dnes stále vitální velikán na své začátky, rivalitu s Ilie Nastasem, realitu hraní profesionálního tenisu za komunistického režimu, nabídku na trénování Ivana Lendla i to, jak se výrazně zasadil o to, že na Štvanici před čtyřiceti lety vyrostl nový tenisový areál.

