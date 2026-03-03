Antihrdina za Alcarazem. Hvězda měla tápat, ale nový kouč ji dostává do nových dimenzí
Po šokujícím rozchodu s Juanem Carlosem Ferrerem, jenž ho sedm let tvaroval v superstar budoucnosti a stal se jeho tenisovým otcem, měl Carlos Alcaraz tápat. Místo toho dvaadvacetiletý Španěl prožívá nejlepší start do sezony v kariéře. Jako by chtěl zacpat ústa všem, kteří zpochybňovali kvality jeho nového hlavního kouče Samuela Lópeze. „Je jeden z nejlepších, ne-li nejlepší na světě,“ brání světová jednička nenápadného muže s nápadně velkými úspěchy, za které dosud nedostával kredit.
Sedl si za volant formule 1 a má řidičák sotva na motorku, pochybovalo se o něm. „Ideálním Alcarazovým trenérem je Roger Federer,“ vyhlásil Mats Wilander. Vzduchem na přelomu roku létala i další renomovaná jména – David Ferrer, Carlos Moya, Goran Ivaniševič. „Tohle mi nepřišlo fér,“ zlobil se Carlos Alcaraz v Melbourne.
Občas lehkovážně působící virtuos s raketou, jenž se usmívá snad i ze spaní, působil v Austrálii nebývale vážně. Hrál za sebe i svého nového hlavního trenéra, jenž je naprostým opakem jmen, která mu byla předhazována. Juan Carlos Ferrero byl světovou jedničkou, vyhrál Roland Garros. Samuel López si tenisem vydělal 90 dolarů, nikdy ho vlastně nehrál profesionálně. A teď má navigovat kariéru mladíka, jenž míří do dějin jako možná nejlepší hráč všech dob. Jen proto, že se Alcarazův rodinný tým nedohodl s Ferrerem na financích či do děje vstoupily reputační spory!
Odchod striktního a náročného Ferrera byl braný i jako úlitba hráči samotnému, jemuž dokument Netflixu udělal pověst někoho, kdo si pravidelně potřebuje odskočit na Ibizu vyčistit hlavu na parketu. „Samu možná není tak náročný jako Ferrero, ani on ho ale nenechá polevit. Důležité je, že je s ním Carlos super motivovaný, a to je to, na čem záleží,“ prohlásil pro server Clay zdroj z Alcarazova okolí.
Šestapadesátiletý López je opakem hrdiny často povrchního tenisového světa. Ve volném čase maluje, dokonce měl i pár svých výstav. Je pokorný, nerad hovoří do médií, nestrhává na sebe pozornost. O to metodičtější a pečlivější je ale při práci. V českém prostředí by se mu dal připodobnit jeho vrstevník Tomáš Krupa, jenž si odpracoval své na kariérách Radka Štěpánka s Tomášem Berdychem.
Zásluhy na vylepšení servisu a konzistence hry
López koučuje už přes třicet let, když byl u založení známé akademie ve Villeně, kterou prošly mnohé kapacity španělského tenisu. Nicoláse Almagra a Pabla Carreňa dostal coby hlavní kouč do top 10, nějaký čas vedl i Alcarazova předchozího trenéra Ferrera. „Ten byl možná známější, protože mu patřilo první místo na světě, jen málo lidí ale zná okruh tak jako Samu. Nemám pochyb o tom, že s Carlosem odvede výbornou práci,“ tvrdí někdejší španělský tenista Marc López.
Samuel López navíc není v Alcarazově týmu nováčkem. Naplno v něm začal pracovat již na začátku roku 2025. Alcaraz loni vyhrál osm turnajů, na pěti z nich ho doprovázel pouze López. Tomu jsou přičítány i zásluhy na vylepšení servisu a konzistence hry současné světové jedničky.
A tak nakonec nebylo překvapením, co se stalo první únorový den v Melbourne. Na Australian Open, kde do té doby došel nejdál do čtvrtfinále, porazil Alcaraz Novaka Djokoviče a zkompletoval tituly ze všech grandslamů. A pak šťastně objal Samuela Lópeze, jenž v ten den slavil narozeniny. „Měl jsem i za něj obrovskou radost,“ přiznal posléze.
Jejich spolupráce se nemohla rozběhnout lépe. Alcaraz v sezoně zatím vyhrál všech 12 zápasů, po Melbourne ovládl i podnik v Dauhá. Od začátku roku posbíral už 2510 bodů, zatímco jeho největší rival Jannik Sinner „jen“ 910.
Lópezův někdejší svěřenec Pablo Carreňo není překvapený. „Z každého hráče, s nímž Samu byl, dokázal dostat všechen potenciál.“
Tahle vize je pro Alcarazovy budoucí soupeře pochmurná.