ATP rozlítila tenisty, i Čechům nabízela evakuaci z Blízkého východu za 120 tisíc korun
Odjeli za prací, ocitli se uprostřed války. Dramatické události na Blízkém východě zasáhly tenisový challenger ve městě Fudžajra ve Spojených arabských emirátech, na němž startovali i dva čeští tenisté Hynek Bartoň a Marek Gengel. ATP uspořádala challenger ve významném přístavu pro skladování ropy a nechala ho běžet i tři dny po vypuknutí konfliktu, kdy se město stalo terčem íránské odvety.
Tři úterní zápasy byly přerušeny, Čech Marek Gengel hrál ve finále kvalifikace s Turkem Yankim Erelem 1:1 na gamy. „Prosím, přesuňte se dovnitř budovy,“ zaznělo v tu chvíli z amplionů. „Když jsem hrál, slyšel jsem zvuky letadel, jak tu létají sem a tam. A teď tu stoupá kouř, takže teď to tady není příliš bezpečné,“ líčil na sociálních sítích ukrajinský tenista Vladyslav Orlov.
Později ATP zrušila současný challenger ve Fudžajře i ten, který se měl konat ve městě příští týden. A začala řešit, jak hráče dostat domů. V úterý odpoledne tenistům rozeslala email, že plánuje charterový let z regionu za 5 000 eur (120 tisíc korun) na osobu.
Let měl odletět ve čtvrtek v 15.00 místního času z Maskatu v Ománu, což je tři hodiny jízdy od Fudžajri a cesta vyžaduje překročení hranice. V druhém emailu zaslaném necelé dvě hodiny poté bylo uvedeno, že ATP let přímo neorganizuje, a místo toho prověří dostupné možnosti cestování s poskytovateli třetích stran.
Nemůžu uvěřit. Šílenství
Bělorus Ilja Ivaška reagoval na nabídku ironicky. Na Instagramu sdílel snímek obrazovky emailu s popiskem: „Žádná slova nejsou potřeba @atptour“ následovaným třemi tleskajícími emotikony. Rus Marat Šaripov byl ještě ostřejší. „Děkujeme @atpchallenger za zajištění charteru za POUHÝCH 5 000 eur! To je jen o něco víc než prize money po zdanění za vítězství na turnaji, ale oceňuji to gesto!“
Finn Bass, britský tenista a číslo 296 světového žebříčku, který měl původně na turnaji startovat, nechtěl uvěřit, že se challenger vůbec konal. V příspěvku na síti X v úterý odpoledne před zrušením napsal: „Měl jsem tam tento týden hrát, nemůžu uvěřit, že turnaj nechali proběhnout a nezrušili ho. Šílenství.“
Do hry se vložila i odborová tenisová organizace PTPA. „Jsme hluboce znepokojeni, že turnaj pokračoval navzdory bezpečnostnímu riziku. Vyžadovat po hráčích 5000 eur za letenku v okamžiku, kdy nemohou kontrolovat okolnosti, je nevhodné,“ kritizovala PTPA a zavázala se hráčům uhradit 2500 eur na letenku z vlastních zdrojů. „A vyzýváme ATP, aby se k nám přidala a uhradila zbylých 2500 eur na znamení, že o blaho hráčů jde především.“