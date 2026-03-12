Smůla Siniakové. Vzdala zápas v Indian Wells kvůli zranění. Vynechá i čtyřhru?
Kateřina Siniaková nedohrála kvůli zranění nohy osmifinálový zápas dvouhry v Indian Wells. Česká tenistka, která měla od počátku problémy s pohybem, vzdala deváté nasazené Elině Svitolinové za stavu 1:6 a 1:1. Zatím není jasné, zda bude Siniaková schopná pokračovat ve čtyřhře, v níž ji po boku Taylor Townsendové čeká semifinále proti turnajovým jedničkám Jasmine Paoliniové se Sarou Erraniovou. Karolína Muchová podlehla v osmifinále turnaje v Indian Wells stejně jako vloni dvojnásobné šampionce Polce Ize Šwiatekové.
Siniaková odehrála v kalifornské poušti vedle programu debla tři náročné třísetové bitvy ve dvouhře. Už po posledním duelu s Mirrou Andrejevovou si postěžovala na bolest kyčle a na v pohodě hrající Svitolinovou od počátku nestačila. První game uhrála za stavu 0:5 a v pauze mezi sety si vyžádala ošetření. Pak ještě zkusila pokračovat a na úvod druhé sady uhájila servis, po další hře ale boj vzdala.
Svitolinová se ve čtvrtfinále utká s bývalou světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, osmifinálovou přemožitelkou Karolíny Muchové. O postup mezi čtyři nejlepší bude v Indian Wells usilovat i Linda Nosková, kterou čeká australská kvalifikantka Talia Gibsonová.
Svou letošní neporazitelnost dál drží dvaadvacetiletý Španěl Carlos Alcaraz. První hráč světového žebříčku, který triumfem na lednovém Australian Open zkompletoval kariérní grandslam, postoupil do čtvrtfinále po výhře 6:1, 7:6 nad Casperem Ruudem z Norska.
Dál jde i obhájce titulu Jack Draper. Britský tenista, jenž loňskou sezonu nedohrál kvůli zranění ruky, zdolal po obratu pětinásobného šampiona a aktuální světovou trojku Novaka Djokoviče 4:6, 6:4, 7:6.
Muchová schytala výprask
Osmatřicetiletý Srb, jenž má ve sbírce rekordních 24 grandslamových titulů, usiloval v Indian Wells o první čtvrtfinálovou účast od roku 2016, kdy tu získal svou dosud poslední pátou trofej. S Draperem, který hraje teprve druhý turnaj po půlroční zdravotní pauze, prohrál za dvě hodiny a 37 minut.
Muchová schytala v kalifornské poušti od Šwiatekové debakl stejně jako před rokem. Tehdy Polka ovládla dosud poslední vzájemný duel dvakrát 6:1, jen dva gamy uhrála rodačka z Olomouce i v dnešním šestém vzájemné utkání a v bilanci si pohoršila na 1-5.
Účast mezi osmičkou nejlepších si už v úterý zajistila Linda Nosková.