Další finále. Siniaková si s Townsendovou zahrají v Indian Wells o titul ve čtyřhře
Česká tenistka Kateřina Siniaková s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry v Indian Wells. Turnajové jedničky Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou porazily jasně 6:2, 6:2. O titul se v sobotu utkají se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.
Siniaková s Townsendovou, které plní v Indian Wells roli nasazených trojek, vyhrály na turnaji i počtvrté bez ztráty setu. Erraniovou a Paolinovou porazily přesně po hodině hry. Čtyřikrát jim vzaly servis, samy byly na podání stoprocentní.
S nasazenými pětkami Kruničovou a Danilinovou se česko-americký pár střetne letos podruhé. Pokusí se jim oplatit lednovou porážku ze čtvrtfinále Australian Open, kde Siniaková s Townsendovou prohrály 2:6, 6:3, 0:6. Vloni s nimi také neuspěly ve čtvrtfinále Roland Garros.