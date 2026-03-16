Štěně, prsten, titul. Zasnoubená Sabalenková byla fiftýn od pekla, pak mluvila o ráji
Pouštní tenisové království v Indian Wells velebí nové šampiony. Aryna Sabalenková a Jannik Sinner ovládli „pátý grandslam sezony“ poprvé v kariéře. Urostlá Běloruska odvrátila mečbol a potlačila pověst hvězdy, která neumí hrát finále. Ryšavý Ital se pasoval na krále tvrdých kurtů, když na tomto povrchu v pouhých 24 letech vyhrál již všechny velké trofeje.
Několik nočních můr se spojilo do letošního titulového zápasu Aryny Sabalenkové v Indian Wells. Na WTA Tour dominuje běloruská silačka jako žádná jiná hráčka už pár sezon, přesto měla ve finále turnajů bilanci jen 22:20.
Jak ubíjející je končit krok pod vrcholem, zažila v Indian Wells již dvakrát. A stín nechtěného hattricku nad ní visel i v neděli, kdy čelila soupeřce, která na ni umí a jež ji letos jako jediná zdolala. Jak jinak než ve velkém finále. Jelena Rybakinová Sabalenkovou ve třech sadách frustrovala při Australian Open a i nyní v Kalifornii ji dělil jediný mocný servis v tiebreaku rozhodujícího setu, aby to zopakovala.
Zápas v Melbourne zavřela Rybakinová esem ven z kurtu, stejnou variantu si vybrala i nyní. „Ten mečbol z Austrálie jsem viděl nespočetněkrát, tak jsem risknula stejnou stranu. A měla jsem extra kliku,“ líčila Sabalenková, jež tenisák zreturnovala a později zabila vítězným bekhendem. O dva fiftýny později jí již letěly paže nad hlavu na znamení velkého triumfu 3:6, 6:3, 7:6 (6). Během pár desítek vteřin se pro ni celý turnaj dramaticky proměnil.
A spontánní světová jednička mohla začít vyprávět o nejlepším týdnu života. „Říkala jsem, jak hrozně mě prohraná finále štvou, promarnila jsem už tolik šancí. Tohle jsem vážně potřebovala,“ jásala sedmadvacetiletá tenistka, jež se po prohraném Australian Open uklidila do ústraní a přes měsíc nehrála.
Vynořila se až v kalifornské poušti. Na úsvitu turnaje se nejprve pochlubila, že dostala vytoužené štěně a pak ještě něco lepšího. Její o deset let starší brazilský přítel Georgios Frangulis ji před turnajem požádal o ruku a už s masivním zásnubním prstenem, který neodložila ani při zápasech, došla až za cílovou čáru. „To byl teda týden. Dostala jsem štěně, zasnoubila se a vyhrála tu první titul. Na tenhle čas nezapomenu do konce života. Říká se tady tomu tenisový ráj a opravdu to tak je,“ vznášela se v euforii Sabalenková, jež má v sezoně zápasovou bilanci 17:1 a na prvním místě žebříčku drtivý náskok přes 3000 bodů na druhou Rybakinovou.
Sinnerův milník
Fakt, že pořadatelé v Indian Wells letos udělali dlouhé roky úmorně líné kurty o poznání rychlejší, kvitovali mužští finalisté. „Konečně! Díky za to,“ ukázal palec nahoru Daniil Medveděv turnajovému řediteli Tommymu Haasovi. Po strastiplném roce 2025, během kterého někdejší první tenista světa spadl až na 18. příčku, je Medveděv zpět v top 10 a rovněž v obávané formě. V semifinále jako první hráč sezony skolil Carlose Alcaraze a o mač později neskonale ofenzivním tenisem držel v klinči i Jannika Sinnera.
V pětatřicetistupňovém parnu, jež tak nemá rád, Ital odolal 7:6 (6), 7:6 (4). A gratuloval si především k nevídané koncovce, během níž otočil sedmi body za sebou druhý tiebreak z 0:4 na 7:4. „Ve třetím setu by se začínalo od nuly, takže jsem se snažil ze všech sil, abych zápas zavřel. A jsem nadšený, byl to neuvěřitelný závěr,“ popsal Sinner, jenž hned první finálovou účast v Indian Wells využil k historickému zápisu.
Ve 24 letech je zdaleka nejmladším tenistou dějin, který ovládl všechny velké podniky na tvrdém povrchu – grandslamové Australian Open a US Open, Turnaj mistrů i šest tisícovek (Indian Wells, Miami, Toronto, Cincinnati, Šanghaj, Paříž). Stejné resumé mají jen Novak Djokovič a Roger Federer. Měsíc a půl poté, co se Carlos Alcaraz stal v Austrálii nejmladším vítězem všech čtyř grandslamů, připomněl vlastní velikost druhý titán současnosti. Hned dvojnásob, vždyť jako první zvládl vyhrát dva podniky série Masters za sebou bez ztráty setu.
„Tyhle zápisy pro mě hodně znamenají,“ líčil Sinner, jenž loni kvůli dopingovému trestu přišel o účast v Indian Wells i Miami a tuto sezonu rozjel rozpačitě. V Austrálii padl coby obhájce v semifinále s Djokovičem, v Dauhá ho již mezi nejlepší osmičkou zastavil mladý Čech Jakub Menšík. První titul roku ho však přiblížil na téměř 2000 bodů k jedničce Alcarazovi a manko na Španěla může řezat i na Floridě, kde bude Sunshine double už tento týden pokračovat.
Velké tituly Jannika Sinnera na tvrdém povrchu
Turnaj
Roky
Australian Open
2024, 2025
US Open
2024
Turnaj mistrů
2024, 2025
Indian Wells
2026
Miami
2025
Toronto/Montreal
2023
Cincinnati
2024
Šanghaj
2024
Paříž
2025