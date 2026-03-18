Nesportovní, vyčítají fanoušci Siniakové. V Miami prohrála s Kolumbijkou a utekla z kurtu
V Indian Wells vyhrála zápas, na jehož konci se po řadě scén mladá ruská obhájkyně Mirra Andrejevová sprostě osopila na publikum, které ji vybučelo. O štaci dál, tentokrát v Miami, to však byla Kateřina Siniaková, kdo vzbudil rozpaky až pohoršení. V úvodním kole druhé poloviny americké šňůry přezdívané Sunshine Double padla česká tenistka s Camilou Osoriovou 1:6, 4:6, zmatené Kolumbijce jen letmo podala ruku a frustrovaná téměř v slzách prchla z kurtu.
Devětadvacetiletá Siniaková byla proti o 16 míst hůř postavené soupeřce favoritkou, první sadu však ztratila jednoznačně a ve druhé ztroskotal její pokus o comeback. Češka sice vedla 4:2, ve zbytku zápasu ale získala pouhé tři fiftýny.
Při prvním mečbolu soupeřky Siniaková podklouzla při returnu a zůstala ležet, zatímco Osoriová pohodlně uklidila forhend do kurtu a spěchala se přesvědčit, zda je soupeřka v pořádku. Reakce temperamentní Siniakové, v níž to již v posledních gamech vřelo, však byla zvláštní. Zvedla se z betonového dvorce bez nálady na jakoukoliv konverzaci, spěšně podala o pět let mladší Kolumbijce ruku a kvapila do šatny.
Osoriová se k poražené ještě jednou přiblížila s tázavým pohledem u lavičky, Češka však vzala na rameno tašku a odešla bez jakéhokoliv vysvětlení.
„Před třiceti minutami vypadaly jako nejlepší kamarádky. Co se stalo, Martino?“ tázal se komentátor programu Tennis Channel legendární Martiny Navrátilové. „Nemám tušení,“ divila se též česká rodačka.
Siniaková měla v zádech životní vystoupení v Indian Wells, kde poprvé v kariéře postoupila do osmifinále singlu a ovládla turnaj ve čtyřhře po boku Taylor Townsendové. Ta jí po finále děkovala, že obětovala vlastní tělo a i s poraněnou nohou, kvůli níž skrečovala duel proti Elině Svitolinové, týmovou soutěž neodepsala.
Česká tenistka však měla také pouhé dva dny volna na regeneraci a přesun z Kalifornie na Floridu. Pořadatelé v Miami evidentně neměli pro její náročný program pochopení, jelikož ji nasadili hned do první várky zápasů úvodního kola.
Světová deblová dvojka tak opět na vlastní kůži zakusila, jak málo respektu hvězdy čtyřhry mají. A navíc se stala terčem výčitek fanoušků, kteří ji vinili z nesportovního chování a neumění prohrávat.