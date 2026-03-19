Husí kůže v Miami. Silnější Menšík se chystá na obhajobu. Nevyjde to tady, vyjde to jinde
Další velká lekce na cestě do tenisových výšin čeká dvacetiletého bombera Jakuba Menšíka. Poprvé v kariéře se hotoví k turnaji, na kterém obhajuje titul. Nikoliv podružný, ale tisícovkový z Floridy. Napodobit rok starý šokující průlom je téměř mission impossible a Menšík se k ní ani neupíná. Vždyť ve čtyřicetiletých dějinách Miami Open získal dva tituly po sobě jen kvartet naprostých legend Djokovič, Federer, Agassi a Sampras.
V živém žebříčku ATP Tour sestoupil Jakub Menšík bez bodů z Miami ze 13. na 26. místo. A cestu vzhůru si bude muset zase odpracovat. Ta nejaktuálnější se pro něj rýsuje takto. Na Floridě je coby turnajová dvanáctka předsazený do druhého kola a postupně následuje defilé zvučných protivníků – 2. kolo Sebastian Baez, 3. kolo Francese Tiafoe, 4. kolo Felix Auger Aliassime, čtvrtfinále Jannik Sinner, semifinále Alexander Zverev, finále Carlos Alcaraz. Dojít až na konec, tak jako loni, vypadá jak sci-fi.
„Vracím se ke skvělými vzpomínkami, z nichž mám husí kůži. Ale nenakládám si na sebe žádný tlak a ani nevnímám, co říkají média nebo kdokoliv jiný. Co bylo loni je už daleko,“ kázal Menšík s nadhledem veterána v úterý na tiskové konferenci v útrobách Hard Rock Stadium. Výstižná připomínka jeho slov? Jeho loňský finálový soupeř Novak Djokovič letos chybí pro zranění ramene.
Nad svým srbským přítelem a učitelem, který mu jako mladíkovi nezištně pomohl, vyhrál tehdy ve dvou tiebreacích. Stal se druhým nejmladším a historicky nejníže umístěným šampionem (54. místo) z Miami. „První z mnoha,“ napsal Menšík tehdy v euforii na objektiv kamery.
Po dvanácti měsících se už řadí vytáhlý Prostějovák mezi širší světovou špičku a buduje si pověst někoho, kdo by mohl reálně vyzývat duo Alcaraz – Sinner. Sezonu 2026 rozjel nejlépe v kariéře. V Aucklandu získal druhý titul, v Austrálii se poprvé prodral mezi šestnáct nejlepších mužů grandslamu, než ho zastavilo zranění břišního svalu. V Dauhá skolil Jannika Sinnera, čímž proti soupeřům z top 10 upravil kariérní skóre na 9:9.
A letošní zápasová bilance 14:5 mohla být i lepší, kdyby na něj v Indian Wells nepadla viróza. „Kuba měl krátkodobou infekci horních cest dýchacích, která ho na pár dní omezila v tréninku. Teď je ale v pořádku a postupně se vrátil do plné zátěže,“ hlásí jeho kouč Tomáš Josefus, kterého velká obhajoba rověnž neznepokojuje. „Bereme to spíš jako pozitivní zkušenost a připomínku toho, že Kuba má na to hrát velké zápasy na velkých turnajích. Zároveň je to pro něj nová situace, která je přirozenou součástí jeho vývoje.“
Vývoj je to stále překotný a pro běžného fanouška možná méně postřehnutelný. Při bližším pohledu jsou však vidět dramatické rozdíly. V bodovém účtování této sezony je dvacetiletý Menšík na 9. příčce na světě, už sesbíral skoro třikrát tolik bodů co loni touhle dobou (855 ku 330). Do Miami se prostě vrátil jako lepší hráč. „Hlavně komplexnější. Pracujeme na všech složkách hry a postupně se snažíme zvyšovat stabilitu výkonů,“ předestírá trenér Josefus, pro kterého je prozatímní průběh roku „povzbuzení a potvrzení, že jdeme správným směrem“.
Zdraví, kvalita hry a až pak výsledky
Psát po roce na povel další velký příběh v Miami je však těžko opakovatelné. Vždyť Menšíkův loňský titul na Floridě se zrodil z nepravděpodobných až kuriózních okolností. Do Miami dorazil přímo po prohraném semifinále challengeru v Cap Cana s bosenským šikulou Damirem Džhumhurem, tehdy až 84. borcem žebříčku. Frustrovala ho i ostrá bolest kolena, kvůli níž se chtěl hodinu před prvním zápasem v Miami odhlásit. Hlavní rozhodčí však zrovna obědval, tak si vytáhlý Prostějovák ještě odskočil na masáž. A ostřílený argentinský fyzioterapeut Alejandro Resnicoff mu ulevil natolik, že se rozhodl nastoupit.
O 10 dní, 6 zápasů, 111 es a 7 vyhraných tiebreaků v řadě později pozvedl trofej Butche Buchholze vyrobenou českými skláři pro šampiony Miami Open. Vyjma úžasných výkonů mu k ní pomohlo i štěstí. V osmifinále nemusel čelit krajanovi Tomáši Macháčovi, jenž se odhlásil a Menšík uspořil síly na čtvrtfinále s vyčerpaným Arthurem Filsem. Byť o tom sám nehovořil, Djokoviče zase handicapovala ve finálové bitvě infekce v oku. Loni navíc Alcaraz zkrachoval již v úvodním zápase a Sinner pauzíroval při trestu za doping.
I vzhledem ke všem okolnostem zůstává Menšíkův tým aktuálně nad věcí. V netrpělivém světě, který žádá úspěchy hned, nespouští zrak z většího obrázku. „Sezona je dlouhá, takže se snažíme zůstat soustředění na každodenní práci,“ káže Josefus. Co by považoval za úspěšné Miami? „Úspěchem pro nás bude, pokud Kuba zůstane zdravý, předvede kvalitní a sebevědomý tenis a bude schopný konkurovat komukoliv. Nechceme to vázat na konkrétní výsledek, spíš na kvalitu hry – od té se pak odvíjí i výsledky.“ Nevyjde to tady, vyjde to jinde…