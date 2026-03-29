ONLINE: Lehečka - Sinner. Čech hraje v Miami o senzační titul, Itala ještě nikdy neporazil
Velké finále je tu! Tenista Jiří Lehečka hraje na turnaji Masters v Miami o triumf s Italem Jannikem Sinnerem. Čtyřiadvacetiletý český hráč bojuje o třetí a nejcennější titul v kariéře, dosud na okruhu ATP triumfoval vloni v Brisbane a předloni v Adelaide. Se čtyřnásobným grandslamovým šampionem Sinnerem se potkává počtvrté, zatím ho ovšem ani jednou neporazil a nezískal proti němu ani set. Dokáže dnes favorita potrápit a naváže v Miami na loňské vítězství Jakuba Menšíka? ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.