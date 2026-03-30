Lehečkův megaúspěch v Miami: 13 milionů, skok na životní místo. A Jágr tleskal v boxu
V největším zápase kariéry narazil na kvalitu, s níž nic nezmůžou i renomovanější jména. Jiří Lehečka vsadil na totální risk a ve finále tisícového podniku v Miami, které mělo být v očích světa jen formalitou, svedl důstojnou bitvu s Jannikem Sinnerem (4:6, 4:6). Floridský úspěch ho katapultoval na životní 14. místo v žebříčku, vynesl mu 13 milionů korun před zdaněním a také ukázal: „Musím se ještě zlepšit!“
Dvojka superhrdinů Carlos Alcaraz - Jannik Sinner terorizuje uchazeče o velké tituly. Španělsko-italský tandem si mezi sebe rozdělil posledních devět grandslamových titulů a od startu sezony 2024 vyhrál všech 19 turnajů, v jejichž pavouku oba figurovaly. Na prvním a druhém místě žebříčku mají víc než dvojnásobný počet bodů co světová trojka Alexander Zverev a mužský tenis momentálně redukují na dostihy dvou.
„Není to poprvé, co se něco takového v tenise děje. A podle mě je to skvělé pro náš sport i nás hráče samotné, protože nám to ukazuje, jak moc se musíme zlepšit. Mě osobně to poslední zápas jasně předvedl,“ tvrdí čtyřiadvacetiletý Lehečka, jenž má se Sinnerem zápasové skóre 0:5 bez vyhraného setu a Alcaraze porazil ze čtyř mačů jedinkrát loni v Dauhá.
Rodák z Kněžmostu se počítá mezi borce, kteří mají na to duo superhrdinů vyzývat. Po nepovedeném vstupu do sezony (bilance před Miami 6:5) ovlivněném zranění kotníku opustí Floridu mnohem sebevědomější. Před startem antukové části roku, která mu loni hrubě nevyšla (bilance 5:5 a pouze 320 uhraných bodů) má dobré vyhlídky ještě posunout žebříčkové maximum, jímž je aktuální 14. místo. „Přechod na antuku není nikdy snadný, ale v Monte Carlu se mi bude hrát se sebedůvěrou, kterou jsem získal, o hodně lépe,“ naznačil Lehečka, že neplánuje pauzu a již příští týden hodlá bojovat na oranžové hlíně, aby vytěžil ze současného laufu co nejvíc.
Boj na hraně absolutního rizika
A že to bylo vzepětí. Lehečka prošel do miamského finále bez ztráty servisu jako první borec na tisícovkovém turnaji po osmi letech. „Konečně mi fungovaly zbraně, na čemž jsem teď hodně pracoval,“ těšilo ho skvělé představení na servisu, byť už ve třetím gamu finále ho Sinner o šňůru připravil a v předposlední hře zápasu pak přidal Ital druhý brejk. O míře Čechova odporu před zraky Jaromíra Jágra, jenž seděl v jeho boxu, ale také svědčí fakt, že dalších 9 brejkbolů soupeře Lehečka dokázal odvrátit. A i proto zápas trval jen o minutu méně (94) než jejich loňský poslední střet na grandslamu v Paříži, jenž byl hotovým masakrem.
„Nezopakoval jsem stejnou chybu. Využíval jsem podání jako zbraň a tlačil se k síti,“ líčil Lehečka, jenž s Italem pouze nevyměňoval, ale bojoval na hraně absolutního rizika, z čehož pramenilo 28 nevynucených chyb oproti 16 vítězným úderům. Zápas mohl ještě víc zauzlovat, pokud by ve čtvrtém gamu utkání využil tři brejkboly a náskok 40:0. Sinner však v tu chvíli ukázal vlastní velikost, pěti přímými body z podání za sebou zažehnal krizi.
Šňůru vyhraných setů na turnajích série Masters tak natáhl na rekordní 34 a stal se prvním tenistou dějin, který dokázal ovládnout Sunshine Double (Indian Wells a Miami) bez ztráty sady. Plně si tak vynahradil loňský rok, kdy na jarním betonové šňůře v USA nedobrovolně absentoval kvůli trestu za pozitivní dopingový test.
A nyní se již hotový k ataku prvního místa Alcaraze. Ztrácí na něj 1290 bodů, po odečtení loňských bodů za Monte Carlo ale jen 290 a již na francouzské riviéře může dojít ke střídání stráží.
Lehečkovy mety jsou zatím globálně skromnější, v českém měřítku ale významné. Z Miami odlétá jako osmý Čech, který se kdy dostal do finále turnaje Masters a jako desátý krajan, jenž to dotáhl do top 15 žebříčku.
Čeští tenisté ve finále turnajů série Masters (založena 1990)
- 1. Tomáš Berdych 4x (2005 Paříž, 2010 Miami, 2012 Madrid, 2015 Monte Carlo)
- 2. Petr Korda 3x (1991 Montreal, 1994 Indian Wells, 1997 Stuttgart)
- 3. Radek Štěpánek 2x (2004 Paříž, 2006 Hamburg)
- 4. Jiří Lehečka 1x (2026 Miami)
- 4. Jakub Menšík 1x (2025 Miami)
- 4. Jiří Novák 1x (2002 Madrid)
- 4. Bohdan Ulihrach 1x (1997 Indian Wells)
- 4. Karel Nováček 1x (1991 Hamburg)
Pozn.: tučně vyznačené turnaje znamenají titul
Čeští tenisté v top 20 žebříčku ATP (od 1973)
- Ivan Lendl 1. (1983)
- Petr Korda 2. (1998)
- Tomáš Berdych 4. (2015)
- Jan Kodeš 5. (1973)
- Jiří Novák 5. (2002)
- Karel Nováček 8. (1991)
- Radek Štěpánek 8. (2006)
- Tomáš Šmíd 11. (1984)
- Jakub Menšík 12. (2026)
- Jiří Lehečka 14. (2026)
- Tomáš Macháč 20. (2025)