Žebříčkový sešup (ne)klame. Takový začátek beru všema deseti, tvrdí Menšík
Sezonu rozjel nejlépe v životě, přesto se po tisícovce v Miami, kde neobhájil titul, skutálel v žebříčku až na 26. příčku. Jakub Menšík, dvacetiletý tenisový talent, to bere s klidem sobě vlastním a věří, že letošní rok zakončí výš, než když ho na 18. příčce začínal. Budovat znovu pozici ve vyšších patrech teď začne na antuce, na oranžové drti má přihlášený plný zápřah – Monte Carlo, Mnichov, Madrid, Řím, Roland Garros.
V pondělí již odletěl na francouzskou riviéru, kde bude finišovat s přechodem z betonu na antuku. Byť při výjezdu na betonové kolosy v Indian Wells a Miami vyhrál Jakub Menšík jen dva mače, stále v sezoně drží dobrý kurz. Zápasová bilance 15:6, druhý titul kariéry, premiérový postup do grandslamového osmifinále, skalp Jannika Sinnera. To vše stihnul za první tři měsíce, díky čemuž je v žebříčku pouze letošních bodů na 11. místě.
Jak vám je po těle po návratu z USA?
„Teď už jsem zdravý a postupně se připravuju na antuku. Po návratu z Ameriky jsem měl to nejhorší za sebou. V průběhu Indian Wells jsem bohužel onemocněl a trápil se zdravotně.“
Jaká zkušenost byla tíha velké obhajoby v Miami?
„Dobrá, další krok v kariéře. Poznal jsem to, že pozornosti médií a lidí okolo bylo více než normálně. Tlak šel hlavně z venku, já si ho na sebe nebral a snažil se soustředit na svůj tenis. I když to nedopadlo, jsem rád za výkony, co jsem tam předvedl.“
Ve finále vás letos zastoupil Jiří Lehečka. Sledoval jste jeho tažení?
„Od příletu jsem neměl ani moc času sám pro sebe natož sledovat, co se tam odehrávalo. Viděl jsem ale highlighty, kousek zápasu s Taylorem (Fritzem). Přišlo mi to trochu jako déja vu, protože Jirkova cesta byla hodně podobná té mé. (Menšík loni také vyřadil Fritze a Arthura Filse) Je fajn, že po loňském roce se tak dobře navázalo, co se týče českých tenistů. Dobře, že jdeme my čeští kluci dopředu a vzájemně se popoháníme.“
Titul bral nakonec Jannik Sinner, jenž udržel nadvládu jeho dvojky s Carlosem Alcarazem nad mužským tenisem. Lehečka o ní po finále hovořil jako o pozitivní okolnosti, která motivuje další, aby se zlepšovali. Jak to vnímáte vy?
„Podobně. Oni dva jsou ti, kteří nám ostatním ukazují správný směr. To nejlepší, co můžeme udělat, je následovat je v jejich stopách. Když vidíme, jak jim to jde, bylo by určitě fajn se na ně dotáhnout.“
Vy jste unikátní případ, proti dvojici Sinner – Alcaraz máte pozitivní skóre 1:0.
(smích) „Po jednom zápase (nedávná výhra nad Sinnerem v Dauhá) je sice fajn mít pozitivní bilanci, ale pro mě je nejdůležitější, že mi to ukázalo, že i proti těmto dvěma a dalším nejlepším dokážu hrát a zvládnu je vesměs i porazit.“
Na antuce jsem vyrůstal
Už příští týden startuje antuková sezona velkým turnajem v Monte Carlu. S jakými ambicemi do ní vstupujete?
„Jedu do Monte Carla dobře připravený. Ještě přípravu dodělám přímo na místě, ale jako vždy tam mířím s vítězným záměrem a předvést to nejlepší, co ve mně je.“
Kam v oblíbenosti povrchů řadíte antuku? K vaší hře se úplně nehodí.
„Je to povrch, na kterém jsem vyrůstal. Mám na něm jednoznačně nejvíce odehraných hodin. I když to třeba někomu nepřipadne, že by to měl být povrch na můj herní styl, tak já to vnímám naopak. Mám pocit, že se mi na ní daří a baví mě na ní hrát. Kdybych si měl vybrat jeden povrch, byl by to asi beton, ale antuka mi vůbec nevadí a rád na ní hraju.“
Dáváte si teď za cíl nahánět body po velkém odečtu z Miami?
„I teď mám co obhajovat. Výsledky na antuce nebyly ani loni špatné. Čtvrtfinále v Madridu, osmifinále v Římě. Pro mě to ale není o tom sledovat body. I když jsem přišel o tisíc bodů z Miami, tak je to jen jeden turnaj. Tohle byla skoro polovina mých všech bodů, které byly jen z jednoho turnaje. A teď je přede mnou celá sezona, kde obhajuju o dost méně. Začátek sezony byl povedený a bral bych ho všemi deseti. Podařila se tam spousta dobrých zápasů, ať to byl titul v Aucklandu, skvělé odehraný turnaj v Dauhá a i Australian Open. A ještě skoro celý rok je přede mnou. Těším se na to a doufám, že budu navazovat na výkony, které jsem předváděl na začátku roku. Snad to dopadne dobře a budu v žebříčku ještě výš, než jsem byl na začátku roku.“
Jaký máte na antuku program? Klasika Monte Carlo, Madrid, Řím a Roland Garros?
„Mám přihlášený ještě i Mnichov. Sezona je ale tak nabitá, že je otázka, zda pojedu úplně všechno. Záleží, jak se bude dařit. Pokud zápasů bude hodně, tak možná některý z menších turnajů vynechám. Mám ale v plánu plnou antukovou sezonu.“
Začátek roku se vám velmi vydařil. Čemu to přičítáte?
„Před sezonou jsme udělali skvělou práci na servisu. I když to třeba zvenčí nejde poznat, udělal jsem spoustu práce, která mi pomáhá ještě víc do výměn. Stále je to ale o konzistenci od základní čáry. Neřekl bych, že v bitvách z baseliny ztrácím, ale je tam největší prostor pro zlepšení.“
Působíte také ještě lépe fyzicky připravený. Máte stejný pocit?
„Určitě ano. V přípravě jsme udělali spoustu práce na kurtu i mimo něj. Byly tam cíle, abych měl určitou váhu a pohybové dovednosti. Ať je to vytrvalost, výbušnost. Kus té práce se udělal i v tomto odvětví. Jsem rád, že to na sebe navazuje a díky tomu se cítím na kurtu rychlejší a výbušnější.“
Jedním z velkých cílů sezony je i Davis Cup. Kvůli trhlině v břišním svalu jste vynechal úvodní kolo se Švédskem, na září se však rýsuje velká odveta s USA, která by se mohla hrát v pražské O2 areně. Jak by se vám to zamlouvalo?
„Byl by to splněný sen zahrát si Davis Cup v O2 areně před plnou halou a českým publikem. Jako malý jsem tam na tenis sám byl a mám na to skvělé vzpomínky. Mrzelo mě, že jsem teď nemohl pomoct proti Švédsku, ale kluci to dobře zvládli. Zápas proti USA bude zase jako loni velký. A mít ho v O2 areně by byla úplná bomba.“
Již je to nějaký čas, co jste přibyl do stáje Red Bull, který sponzoruje mnoho globálních hvězd. S kterou byste se rád potkal?
„Seznámit se s takovým Neymarem by bylo hodně cool. Rád sleduju formuli 1, takže se setkat s Maxem Versstappenem, než údajně ukončí kariéru, by bylo taky fajn.“