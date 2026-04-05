První titul na okruhu WTA mimo Prahu! Bouzková slaví v Bogotě, ve finále musela otáčet
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska.
Aktuálně 26. hráčka světového žebříčku Bouzková uspěla v kolumbijské metropoli na druhý pokus, předloni tam finále prohrála. Teď se radovala z prvního titulu jinde než v rodné Praze, Prague Open na tvrdém povrchu ovládla v letech 2022 a 2025.
Deváté kariérní finále rozehrála Bouzková dobře. Úvodní sadu ale k vítězství nedotáhla, ačkoli vedla 5:3 a v tie-breaku dokonce 5:0. Ještě za stavu 6:4 měla sedmadvacetiletá česká tenistka dva setboly, ale zkrácenou hru nakonec ztratila v poměru 7:9.
V dalších setech však Bouzková proti 92. hráčce světa potvrdila roli favoritky. V každé sadě stejně staré Maďarce vzala třikrát podání a po nechytatelném returnu hned při prvním mečbolu slavila titul.
Tenisový turnaj žen v Bogotě (antuka, dotace 283.347 dolarů):
Bouzková (1-ČR) - Udvardyová (8-Maď.) 6:7 (7:9), 6:2, 6:2.