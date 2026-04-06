Bouzková na galejích v Andách podtrhla snovou českou sezonu: tři měsíce, pět titulů
Tohle je start sezony, jaký český tenis léta nezažil. Pouhé tři měsíce uplynuly z roku 2026 a tuzemští hráči a hráčky již sesbírali pět titulů z nejvyšších okruhů ATP a WTA. Ten poslední vydupala z kolumbijské antuky Marie Bouzková, která v neděli otočila finále s Maďarkou Pannou Udvardyovou na 6:7 (7), 6:2, 6:2. A pak spěchala do Bielu, kde bude tento týden dvojkou reprezentace v Billie Jean King Cupu proti domácím Švýcarkám.
Coby světové číslo 26 plnila roli nasazené jedničky. Nejvýše postavenou protivnicí, které čelila, byla ve finále až 92. tenistka žebříčku Panna Udvardyová. Zdatná španělštinářka Marie Bouzková vyrazila potřetí v kariéře na turnaj do Bogoty, kde byla zatím pokaždé turnajovou jedničkou. A konečně ho po finále ze sezony 2024 a loňském čtvrtfinále vyhrála.
„Vyhrát jakýkoliv titul je hrozně těžké a vždy je speciální, když se to povede. Člověk nikdy neví, jestli v té pozici bude opět ještě jednou, takže si toho vážím a budu na to vždy vzpomínat. Doufám, že tohle není můj poslední,“ jásala svěřenkyně mladého kouče Antonína Bolardta, jež si díky triumfu vyrovnala postupem na 24. místo žebříčku kariérní maximum z konce sezony 2022. K 250 bodů přidala i odměnu 37 390 dolarů, tedy 800 000 korun.
A především slavila třetí titul z WTA Tour i první mimo domácí Česko, kde dvakrát ovládla pražský podnik (2022, 2025). Tentokrát neuspěla v pražské Stromovce, nýbrž ve zcela jiných podmínkách. Bogotá leží v Andách v brutální nadmořské výšce 2600 metrů, což dělá z místního turnaje hotové galeje. „Je tu vážně těžké hrát. Když sem letím, tak vím, že to bude těžký turnaj. O to více si cením, že jsem tady mohla vyhrát,“ těšilo Bouzkovou, jež si sama zkomplikovala finále s Udvardyovou, když první sadu nedopodávala za stavu 5:4 a v tiebreaku přišla o vedení 5:0. „Panna dobře ukončila první set a já jsem potom chtěla hrát agresivněji. Chtěla jsem věci vzít více do svých rukou. To se mi povedlo a za to jsem moc ráda. To mi dalo titul,“ hodnotila Bouzková, jež ve finále dřela 2 hodiny a 52 minut. A v pondělí večer se již měla hlásit kapitánce Barboře Strýcové ve Švýcarsku na Billie Jean King Cupu.
Její úspěch podtrhl skvělý vstup českých tenistů do nové sezony. Po třech měsících už vyhráli 5 titulů, což je pouze o jeden méně než za celý loňský rok. Úspěchům vévodí Karolína Muchová a její triumf na tisícovce v Dauhá, senzaci u Perského zálivu ztropila také Sára Bejlek, jež prošla z kvalifikace až k titulu na pětistovce v Abú Zabí. Před Australian Open přidali v rozmezí pár hodin turnajové triumfy na dvěstěpadesátkách v Aucklandu a Adelaide Jakub Menšík s Tomášem Macháčem. A k povznášejícímu výčtu nutno přidat i nedávnou finálovou účast Jiřího Lehečky v Miami.
ČESKÉ TITULY V SEZONĚ 2026
Měsíc
Hráč / hráčka
Turnaj
leden
Jakub Menšík
Auckland (ATP 250)
Tomáš Macháč
Adelaide (ATP 250)
únor
Sára Bejlek
Abú Zabí (WTA 500)
Karolína Muchová
Dauhá (WTA 1000)
duben
Marie Bouzková
Bogotá (WTA 250)