Bouzková, Siniaková i dravé mládí. Tenis se vrací na Štvanici a láká na silnou sestavu
Obhájkyně titulu Marie Bouzková, deblová legenda Kateřina Siniaková i nastupující generace Tereza Valentová, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Dominika Šalková a Laura Samson. To je prvotní výčet domácích tenisových veličin, které se představí na turnaji WTA 250 Livesport Prague Open (20. - 26. července). „Start dalších hráček záleží na jejich zdravotním stavu i programu a intenzivně s nimi o účasti jednáme,“ oznámil ředitel turnaje Miroslav Malý.
Tradiční podnik se letos nově přesouvá z areálu TK Sparta Praha ve Stromovce na kultovní Štvanici. „Těšíme se na atmosféru, kterou diváci v kotli šestitisícového centrálního dvorce vytvoří. Světový tenis se po 16 letech vrací na Štvanici, připravujeme nový zážitek pro všechny sportovní fandy,“ slibuje Malý.
Hlavní soutěž startuje od pondělí 20. července do neděle 26. července 2026, o víkendu 18. a 19. července se bude hrát kvalifikace. Začátky hracích dnů pro kvalifikaci a prvních 5 dnů hlavní soutěže budou v 11.00 hodin, semifinálový a finálový víkend 25. a 26. července se začne hrát v 11.30 hod.
Předprodej vstupenek začíná 8. dubna od 12 hodin v síti Ticketportal. Cena celodenní vstupenky do areálu na Štvanici na jeden kvalifikační den je 200 korun. Celodenní jednodenní vstupenky na první čtyři dny soutěže, od pondělí do čtvrtka do celého areálu, jsou za 400 korun, na pátek 500 Kč, vstupné v sobotu bude 600 Kč a na nedělní finále 700 Kč. Na sobotu a neděli se vstupenky prodávají na konkrétní místa, ostatní dny turnaje vstupenka garantuje vstup do areálu a nárok na místo v hledišti na hlavním kurtu.
Program bude probíhat na Centrálním tenisovém kurtu a dvou dalších betonových kurtech v areálu s mobilními tribunami. Děti do tří let mají vstup zdarma bez nároku na místo, ceny vstupenek pro ZTP jsou 50 procent, doprovod má vstup volný. Cena turnajové permanentky na všechny zápasy a 7 hracích dnů je 3400 korun.
„Na diváky v Praze se moc těším, zahrát si turnaj na slavném dvorci, kde jsem ještě nikdy nehrála, bude speciální zážitek. Domácí turnaje si vždycky užívám, těším se na své zápasy, diváky a skvělou atmosféru,“ zve loňská vítězka Marie Bouzková.