Bývalý kouč se pustil do Vondroušové: Musíš to tam chodit odkývat. Děláme princeznám blbce
Fanoušci si jí nejvíc pamatují jako wimbledonskou vítězku, v této sezoně kvůli zdravotní pauze odehrála zatím jen dva zápasy. Teď je zase kolem Markéty Vondroušové živo. Ve Švýcarsku se šestadvacetiletá tenistka chystá na návrat v BJK Cupu, nyní na dálku nepříliš lichotivě ohodnotil vzájemnou spolupráci její bývalý trenér Roman Jebavý.
Loni po US Open, kdy nahradil dlouholetého kouče Vondroušové Jana Hernycha, nejdřív vše vypadalo nadějně. „Makala, byla dobrá atmosféra,“ popsal Jebavý v podcastu Kanár+.
Pak ale přišel obrat k horšímu. „Zlomilo se to v Austrálii, moc nechápu, z jakého důvodu. Nebo chápu. Musíš to tam chodit odkývat a po špičkách,“ řekl někdejší daviscupový deblista o momentálně 45. hráčce světa.
Se svými postřehy u Vondroušové narážel. „Trenér je tam od toho, aby řekl, co má hrát. Po zápase, co bylo blbě, co bych zlepšil. U Maky to funguje jinak. Jediná odpověď byla: Soupeřka měla životku. Nebudu říkat, že měla životku, když ji měla kvůli tomu, jak (Vondroušová) hrála. Nepotkalo se to s porozuměním a bylo to všelijaké.“
Při debatách s ostatními trenéry měl pocit, že jeho dojmy nejsou ojedinělé a i ostatní zažívají podobné situace. „Připadalo mi, že děláme princeznám blbce. Neměl jsem z toho prostředí úplně dobrý pocit.“