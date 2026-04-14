Beckerova trofej se vydražila za rekordní sumu, tenista na tom ale nic nevydělal
Když v roce 1989 zdolal tehdy jednadvacetiletý Boris Becker ve finále US Open Ivana Lendla, inkasoval šek pro šampiona na 300 000 dolarů. O víkendu se jen pohár, který tehdy obdržel, vydražil za ještě vyšší sumu – 357 546 dolarů (téměř 7,5 milionu korun). Bývalý německý tenista ale na rekordní transakci nic nevydělal. Trofej už dříve zapůjčil tenisové Síni slávy a v roce 2019 o ni přišel, když řešil osobní bankrot. Tehdy se stříbrný pohár vydražil za přibližně 190 000 dolarů (asi 4 miliony korun), tehdejší kupec na investici aktuálně vydělal tedy skoro dvojnásobek.
Vyvolávací cena poháru z dílny renomovaného newyorského klenotnictví Tiffany činila 25 000 dolarů. Po devatenácti příhozech se však vyšplhala na téměř patnáctinásobek, což předčilo očekávání.
„Je těžké si představit, že by se na trhu v dohledné době objevila další grandslamová trofej, už jen proto, že tito hráči se se svými trofejemi nikdy nechtějí loučit,“ uvedl Matt Cashin, zakladatel společností Prestige Memorabilia a The Tennis Auction, která dražbu provedla. „Jsou to jakési svaté grály jejich kariéry. To, že se s ní Becker musel rozloučit, byla tedy rozhodně neobvyklá situace. Byla to tak pro nás opravdu velmi vzácná příležitost.“
V čem mu pomohla manželka?
Becker přišel o trofej v rámci osobního bankrotu, který vyhlásil v roce 2017. Věřitelům dlužil zhruba 50 milionů liber a o pět let později byl v Londýně odsouzen na dva a půl roku vězení za maření insolvence, jelikož před správci zatajil nemovitosti, peníze na účtech a akcie. Po 230 dnech za mřížemi byl propuštěn a deportován z Velké Británie, kam má dodnes zakázaný vstup.
Nejprve osmapadesátiletý Becker pobýval v rodném Německu, než se usadil v italském Miláně a v září 2024 se tam potřetí oženil s o dvacet let mladší Lilian de Carvalho Monteirovou. Ta je vystudovaná finanční analytička a v roce 2022 založila mediální agenturu, jež převzala správu Beckerova marketingu a jeho osobní značky, čímž mu pomohla znovu generovat legální a čisté příjmy. Loni v listopadu se jim narodila dcera Zoë Vittoria, která je Beckerovým pátým potomkem.
Také případ Němcova osobního bankrotu byl právně ukončen před dvěma lety. Londýnský soud tehdy konstatoval, že udělal „vše, co rozumně mohl“, aby situaci s věřiteli vyřešil. Ačkoliv věřitelům částku 50 milionů liber v plné výši nesplatil, dosáhl se správci své konkurzní podstaty mimosoudní dohody.