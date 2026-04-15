Bouzková zve na Štvanici, promluvila i o příteli Barkovovi: Taky dorazí, Prahu má rád
Je holkou z plakátu, obhájkyní titulu i hlavní tváří letošního ročníku Livesport Prague Open, který od 20. do 26. července proběhne v Praze na Štvanici. Marie Bouzková je právě teď žhavým zbožím, vyhřívá se na životní 24. příčce žebříčku, hned po třetím titulu kariéry v Bogotě posunula o víkendu vítězným bodem české tenistky do finálového turnaje Billie Jean King Cupu. A pak se vydala lyžovat do Rakouska na Kaprun.
„Jezdila jsem jenom červené a modré sjezdovky, černou jen dvakrát. Dávala jsem na sebe pozor,“ vysvětlovala s úsměvem a bez jakékoliv známky újmy na zdraví. V úterý na ni dopadla únava z hektických dnů, ve středu už se ale pustila do antukové přípravy. Úspěšné období ji nabíjí, stejně jako ohlasy okolí po velkém reprezentačním vystoupení. „I lidi, se kterými nejsem moc v kontaktu, se ozvali. Bylo vidět, že zápas ve Švýcarsku sledovali a měli z postupu radost,“ těšilo věčně usměvavou slečnu.
A už vyhlíží červenec, kdy se představí doma při turnaji kategorie WTA 250, jehož je už dvojnásobnou šampionkou. Při setkání s médii stála uprostřed štvanického tenisového centrkurtu a zálibně se rozhlédla kolem. „Doufám, že to tu bude plné. Moc se těším, bude to moje premiéra. Nikdy jsem tu nehrála, maximálně jsem tu sbírala míčky,“ zavzpomínala.
A prozradila, že i letos ji do Prahy přijede podpořit její hokejový přítel Aleksander Barkov. Třicetiletý finský útočník ve službách Florida Panthers si v přípravě na tento ročník NHL přetrhal vazy v koleni a vynechal celou sezonu.
Barkov má rád českou kulturu
„Nejsou v play off, ale teď bude hrát na mistrovství světa. Věřím, že to vyjde a do Prahy dorazí. Mám narozeniny, je to dva v jednom, takže musí,“ smála se Bouzková, jež oslaví osmadvacetiny hned druhý hrací den pražského podniku. Partnera prý nemusí k cestě do Prahy přemlouvat. Naopak. „Jezdí sem rád. Česko má rád obecně, má na něj hezké vzpomínky taky z hokeje. Má rád i českou kulturu, takže se sem těší.“
Centrální dvorec projde před turnajem rekonstrukcí za zhruba šest milionů korun, které si jeho vlastník Český tenisový svaz vydělal pronájmem pro různé akce. „Zasloužil by si větší částku na opravu, ale bude to stačit na důstojné prostředí. Budeme renovovat kurt a tribuny, aby se tu všichni cítili pohodlně,“ slíbil svazový předseda Jakub Kotrba. Kapacita centrkurtu bude 6000 diváků, vstupenky se prodávají již od minulého týdne a na finále je již třetiny pryč.
Součástí turnaje bude i připomínka výročí 40 let od legendárního finále Fed Cupu z roku 1986, kdy se poprvé od emigrace představila doma Martina Navrátilová. A týmu USA pomohla k výhře nad Československem 3:0. „Jednáme s ní o účasti,“ prozradil Kotrba. Tu už přislíbily tehdejší československé reprezentantky Hana Mandlíková i Helena Suková.