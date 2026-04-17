Vondroušová: Je to stres, když vám někdo chce vlézt domů. Myslela jsem na bezpečí
Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová (26) zdůrazňuje, že za kariéru podstoupila přes sto dopingových kontrol a nikdy neměla pozitivní test. Nepodvádí, nemá co skrývat. Přesto řeší problém s porušením antidopingových pravidel, za který jí hrozí až čtyřletý distanc. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) ji viní z toho, že loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek během mimosoutěžní dopingové kontroly, což je dramatický problém. Elitní česká tenistka přináší svou verzi událostí.
Loni 3. prosince u vás v domě zazvonila komisařka z německé antidopingové agentury. Váš právník tvrdí, že se nelegitimovala a postupovala nevhodně. Vy jste ji tedy odmítla vpustit dál?
„Je to stres, když vám někdo chce vlézt domů a vy nevíte, kdo to je, neznáte ho. Jen vidíte, že někdo cizí stojí před domem. Na prvním místě bylo mé bezpečí, abych věděla, koho si pouštím domů. Primárně jsem si chtěla hlídat bezpečí a nepouštět si cizí lidi večer do bytu.“
Jak vše proběhlo?
„Stála ve vchodových dveřích. Když jsem sešla dolů, začala na mě hned mluvit. Řekla mi, že je ITF doping a že ji musím pustit dovnitř. Neznala jsem ji, nechtěla po mě ID, ani mi neukázala svoje. Ani žádný papír, že je pověřená dělat dopingovou kontrolu. Bylo pro mě stresující, že tam stojí někdo, kdo chce ke mně do bytu a neukazuje mi žádné pověření. V tu chvíli jsem si říkala, že tohle může říct kdokoliv, kdo mi bude stát dole u dveří.“
Co bylo dál?
„Řekla mi, ať jí podepíšu papír a že půjde. Instinkt mi říkal, abych podepsala, ona odejde a všechno bude v pohodě. Cizí člověk u dveří je pro mě hodně stresující, tak jsem formulář podepsala, abych byla v bezpečí.“
Uvědomila jste si tehdy, že jste nepodstoupila dopingovou kontrolu a můžete z toho mít velký problém?
„V tom stresu ne. Pro mě bylo důležité, aby šla pryč, abych byla v klidu. Byla jsem ten večer sama doma, to mám pak strach, špatně i spím. A když vám někdo vyzvání večer na dveře, nepřidá vám to.“
Návštěvu komisařky jste následně zkritizovala v rozhněvaném postu na Instagramu. Co vás k němu vedlo?
„Celkově ta situace a stres, i to, co se stalo s Petrou (Kvitovou). Každý zápas dostáváme strašně moc zpráv. Říkám si, že když už se tohle děje, tak ať se to děje s pravidly, která mají být.“
Bojujeme za to, aby to bylo bez trestu
Když se vám situace rozležela v hlavě, prý jste se chtěla dobrovolně nechat sama otestovat.
„Volala jsem na český antidoping, který znám a který mi chodí domů pořád. Říkala jsem jim, že vůbec nešlo o to, že bych nechtěla dát vzorek nebo se něčemu vyhýbat. Ale řekli mi, že to nefunguje tak, že by přišli sami na moje vyžádání. Bylo pro mě ale důležité, aby věděli, že nemám co skrývat a nikdy jsem nedopovala ani neměla pozitivní test. Oni pak za tři dny přišli znova a test byl v pohodě.“
Kdo?
„Zase ta německá agentura, ale jiná paní. Přišla ráno, byl u toho i Andy (přítel Paulson). Legitimovala se, všechno proběhlo už v klidu. Pro mě to vážně nebylo o tom, že bych se chtěla něčemu vyhýbat. Testů jsem v životě podstoupila strašně moc a vždycky to bylo v pohodě.“
Popište, jak probíhá dopingová kontrola od českých komisařů?
„Většinou jsou dva. Pán s paní, která je sestřička a odebírá krev. Přijdou do dveří, ukazují všechny doklady, říkají mi, že potřebují vidět i moji občanku. Znám je deset let a stejně to tak dělají vždycky. Tahle paní přišla, nelegitimovala se, ani po mě nechtěla žádné ID. Neproběhlo nic z toho, co by mělo normálně probíhat.“
Hrozí vám až čtyřletý distanc, váš právnický tým ale věří, že prokážete nevinu. Blesklo vám ale hlavou, co když to nevyjde?
„Blesklo. Ale třeba půl roku bez tenisu mám každý rok, vracela jsem se už po dlouhých zraněních… Bojujeme ale za to, aby to bylo bez trestu. Chtěla bych se toho problému co nejdřív zbavit. Budeme se snažit ho co nejdřív a co nejlíp vyřešit.“
Může vám pomoct slavné jméno wimbledonské vítězky?
„Nemyslím si. Oni postupují podle svých protokolů a je jim jedno, o koho se jedná.“
Jak zvládáte situaci psychicky?
„Jak kdy. Pomohl mi teď Billie Jean King Cup. Jak jsem byla ve Švýcarsku s celým týmem, bylo to úplně v pohodě. Ruka je taky dobrá, nějak hraju. Je dobré se trochu hýbnout a nebýt doma zavřený. Občas je to těžký, ale normálně každý den trénuju. Sport mě drží nad vodou.“
Vyrazíte na turnaj do Madridu, který startuje příští týden?
„Chci jet. Jsem zdravá, mám to v plánu.“