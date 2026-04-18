Právník Vondroušové: Markéta měla akutní stresovou reakci. A komisařka lže
Expert na sportovní právo Jan Exner zastupuje Markétu Vondroušovou v kauze neuskutečněné dopingové kontroly. Mezinárodní agentuře pro bezúhonnost tenisu (ITIA) se snaží vysvětlit, že jeho klientka měla pádné důvody německou antidopingovou komisařku do vlastního bytu nevpustit a ničím se neprovinila.
Jak pro ITIA argumentujete?
„To, co se stalo 3. prosince, bylo výrazně ovlivněné tím, že Markéta je jednou z našich nejlepších sportovkyň a wimbledonskou vítězkou, která dlouhodobě v rámci tenisového prostředí čelí velkému tlaku. Není tajemstvím, že když se nepovede zápas, dostává výhrůžky a čelí nenávistným projevům, že někomu zkazila tiket. S tím dlouhodobě žije. Také víte, že měla dlouhodobě zraněné rameno, což nepřispívá k dobré psychické pohodě. Řešila i poruchy spánku.“
Což se promítlo do její reakce na návštěvu komisařky…
„Přišel za ní v zimě, ve tmě a pozdě večer člověk, který zazvoní, nepředstaví se a tvrdí, že je ITF doping. Ale neřekne, kdo je, za jakým účelem tam jde, neukáže vám ID ani pověření k dopingové kontrole, což standardně udělat musí. Tohle v Markétě vyvolalo akutní stresovou reakci, kterou máme v rámci řešení případu potvrzenou několika odborníky včetně zahraničních. Věci, které následovaly a vedly k tomu, že dopingová kontrola neproběhla, byly zaviněné tím, že se Markéta v té chvíli neovládala. Nevěděla, co dělá a uvědomila si to až v klidu ve chvíli, kdy se vrátil její přítel. Nebyl naplněn protokol, ale Markéta k tomu měla ty nejlepší důvody.“
Nejvíc vám tedy vadí, že se komisařka nelegitimovala?
„To nám vadí, protože dopingové kontroly jsou přísné a měl by se při nich protokol dodržovat. Markétě neukáže ID, neukáže pověření a navíc na ní vyvíjela tlak: Buď mi tady podepíšeš papír, nebo neodejdu. Markéta v tu chvíli chtěla být v bezpečí.“
Předkládáte vaši verzi. Německá komisařka ale tvrdí, že postupovala přesně podle protokolu.
„Přesně tak. Bude to tvrzení proti tvrzení a my se v Londýně u soudu budeme snažit dokázat, že ta komisařka lhala. Protože ona absolvovala rozhovor s ITIA za přítomnosti svého šéfa. Kdybyste udělali chybu, říkali byste to před svým šéfem? Budeme se snažit dokázat, že došlo k zásadním pochybením a v celkovém kontextu nejde o něco, za co by Markéta měla dostat trest.“
Jak rychle přišla reakce ITIA na neuskutečněnou kontrolu?
„Rychle. Komisařka má povinnost vyplnit report, který se dostane k ITIA. Hned byly rozhovory s Markétou, s ní. Začali to řešit poměrně rychle ještě před Vánoci.“
Z čeho ITIA Markétu viní?
„Z toho, že odmítla odevzdat vzorek. A to my rozporujeme. Není to o neodevzdání vzorku ale o tom, že v kontextu již všech zmíněných okolností: Pustili byste domů někoho, kdo se vám neprokáže, kdo je a ani co má dělat. Všichni víme, co se stalo Petře Kvitové. To můžu u Markéty zazvonit já, tvrdit, že jsem z antidopingu a chtít ji vykrást.“
Jak vysoký trest ITIA vyžaduje?
„To zatím nevíme. Teoreticky podle pravidel hrozí stejný trest, jako když máte pozitivní test. V nejzazším případě, který věříme, že nenastane, jsou to čtyři roky zákazu činnosti. Ale my směřujeme všechno k tomu, že trest nedostane žádný. Antidopingová pravidla myslí na to, že když máte oprávněný důvod, tak je legální protokol nedokončit. A naším úkolem je vysvětlit, že se nejednalo o to, že by Markéta nechtěla odevzdat vzorek, ale že souhra okolností je legitimním důvodem protokol nenaplnit.“
Takže jste optimista?
„Ano. Většina dopingových případů vychází z pozitivních testů. Případů tohoto údajného odmítnutí dopingové kontroly moc není. Ale v minulosti jich pár bylo. Víme, jaké případy v minulosti uznali jako oprávněný důvod a věříme, že uznají i náš. “
Jaké to byly případy?
„Například že muž vezl svou rodící ženu do porodnice a v té chvíli neměl prostor pro kontrolu. Nebo jeden hráč řešil vážnou nemoc svého otce, také byl v podobné stresové a morální situaci. A také to pak rozhodující orgány uznaly. Věříme, že uznají i tohle.“
V jakém je teď případ stadiu?
„Jsou dvě linie. Rozhoduje nezávislý tribunál, který si mezinárodní tenisové orgány nakontraktovaly, aby za ně tyhle kauzy řešil. Paralelně také probíhá diskuse s ITIA o případné dohodě, jakou uzavřel třeba Sinner. Naším cílem je mít maximum důkazů, abychom jim ukázali, že je případ silný. To je může motivovat k tomu, že řeknu: Dobrý, tak se dohodneme na nule, nebo vám nabídneme krátký trest a všichni to budeme mít z krku.“