Předplatné

Skvělá Muchová! Ve Stuttgartu si zahraje o třetí titul: Někdy jsem prostě zavřela oči

Karolína Muchová postoupila ve Stuttgartu do fináleZdroj: Profimedia.cz
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tenis
Začít diskusi (0)

Tenistka Karolína Muchová v semifinále ve Stuttgartu porazila 6:4, 2:6 a 6:4 Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a zahraje si o třetí titul v kariéře. Ve finále ji čeká světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Muchová bez větších problémů získala první set, ale ve druhém měla navrch Svitolinová. Rozhodující sada byla vyrovnaná až do stavu 4:4, kdy devětadvacetiletá Češka sebrala soupeřce podání a vzápětí zápas ukončila.

„Byl to těžký zápas až do úplného konce,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Muchová. „Hrálo se hodně dlouhých výměn, ze kterých jsem se snažila utéct změnou tempa. No a někdy jsem prostě zavřela oči a napálila to po čáře jako při brejkbolu,“ dodala.

Muchová, která ve Stuttgartu odehrála třetí třísetový zápas za sebou, si se čtvrtfinálovou přemožitelkou Lindy Noskové poradila za dvě hodiny a 16 minut. Na okruhu WTA Svitolinovou porazila na čtvrtý pokus.

Ve finále, ve kterém může navázat na letošní titul z Dauhá a triumf ze Soulu z roku 2019, bude kromě prémie 161.000 eur (3,9 milionu korun) hrát také o sportovní vůz Porsche. „Když jsem potřebovala motivaci navíc, tak jsem se na něj občas podívala,“ přiznala s úsměvem Muchová.

Turnajová jednička a předloňská šampionka Rybakinová porazila v semifinále 7:5, 6:1 Rusku Mirru Andrejevovou. Dvojnásobná grandslamová vítězka bude hrát o 13. titul, po třech finálových duelech se střetne s jinou hráčkou než světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Muchová, o tři roky mladší moskevskou rodačku zdolala naposledy letos v Brisbane.

Začít diskuzi

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

