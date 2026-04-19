Muchová na třetí titul v kariéře nedosáhla. Posun v žebříčku, ale sporťák zmizel v dáli

Karolína Muchová prohrála finále ve StuttgartuZdroj: Profimedia.cz
Na třetí WTA titul kariéry a luxusní odměnu v podobě sportovního kabrioletu Porsche 911 S Carrera Karolína Muchová nedosáhla. Elitní výkon světové dvojky Jeleny Rybakinové a vlastní únava nastřádaná v předchozích těžkých bitvách se propsaly do skóre antukového finále ve Stuttgartu. Devětadvacetiletá česká tenistka padla 5:7, 1:6 za 78 minut hry a v titulových bojích na WTA Tour si pohoršila bilanci na 2:6.

Stuttgart je centrem německého automobilového průmyslu a jednou z hlavních hvězd zdejšího tenisového turnaje bývá odměna na čtyřech kolech. Pro letošní ročník pořadatelé připravili svítivě žlutý kabriolet v hodnotě zhruba 5 milionů korun, za jehož volant usedla po finále šampionka Jelena Rybakinová.

„Byla jsi příliš dobrá, gratuluji. Zkusila jsem tě zastavit, ale evidentně si tak moc chtěla získat i podruhé Porsche, že to prostě nešlo,“ pravila smutně poražená finalistka Muchová. Za vděk musela vzít šekem na 117 000 dolarů (2,4 milionu korun) a 325 body do žebříčku, díky kterým se posunula na 11. příčku.

Z druhé kariérní účasti ve Stuttgartu si Muchová však odváží mnoho pozitiv. Na kluzké halové antuce vyhrála čtyři zápasy, tři z nich ve třísetových bitvách. Ve čtvrtfinále na sedmý pokus poprvé porazila Coco Gauffovou, o zápas dál slavila premiérový triumf také nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Třetí členku top 10 za sebou už ale v titulovém boji neuhranula, byť se i tady rvala statečně. V úvodní sadě srovnala z 2:5 na 5:5, když ale za stavu 5:6 přišla podruhé v utkání o servis a tím i o celou sadu, bylo v podstatě rozhodnuto. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán se v druhém dějství rychle dostala do náskoku 5:0 a již se neohlížela zpět. Po Petře Kvitové (2019) a Karolíně Plíškové (2018) tak Stuttgart třetí českou vítězku neviděl.

Muchové už chyběla i energie. Hrála čtvrtý zápas ve čtyřech dnech, z toho předchozí tři kola bojovala vždy ve třech setech a na kurtu během nich strávila 6 hodin a 33 minut. Šampionka letošního Australian Open Rybakinová tak české tenistce odvedla nedávnou porážku z Brisbane a srovnala skóre vzájemných zápasů na 2:2. I tak zažívá Muchová pod vedením nizozemského kouče Svena Groenevelda nejlepší vstup do sezony v kariéře. Zápasovou bilanci má letos 22:5, k tomu titul z tisícovky v Dauhá, v bodovém pořadí této sezony si upevnila 5. příčku a má nakročeno podruhé v kariéře na Turnaj mistryň.

Rybakinová, šampionka Stuttgartu z ročníku 2024, která ten loňský vynechala, vyhrála na turnaji už osm utkání za sebou. Při prvním triumfu ještě neměla řidičský průkaz, tentokrát už ale hned po finále usedla za volant a sjela z rampy přímo na antukový kurt.

Finále Karolíny Muchové na WTA Tour

Rok

Turnaj

Soupeřka

Výsledek

2019

Praha

Jil Teichmannová (Švýc.)

6:7, 6:3, 4:6

2019

Soul

Magda Linetteová (Pol.)

6:1, 6:1

2023

Roland Garros

Iga Šwiateková (Pol.)

2:6, 7:5, 4:6

2023

Cincinnati

Coco Gauffová (USA)

3:6, 4:6

2024

Palermo

Čeng Čchin-wen (Čína)

4:6, 6:4, 2:6

2024

Peking

Coco Gauffová (USA)

1:6, 3:6

2026

Dauhá

Victoria Mboková (Kan.)

6:4, 7:5

2026

Stuttgart

Jelena Rybakinová (Kaz.)

6:7, 1:6

Celkové skóre: 2:6

