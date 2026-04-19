Muchová na třetí titul v kariéře nedosáhla. Ve Stuttgartu se držela jen jeden set
Česká tenistka Karolína Muchová titul ve Stuttgartu nezískala. Ve finále prohrála 5:7 a 1:6 s druhou hráčkou světového žebříčku Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Muchové vstup do zápasu nevyšel a pustila soupeřku do vedení 3:0. Devětadvacetiletá Češka se však dokázala do úvodní sady vrátit a srovnala na 5:5. Za stavu 5:6 ale znovu přišla o servis a set získala Rybakinová.
Ve druhé sadě už Muchová na šestadvacetiletou Ukrajinku nestačila a jediný bod získala až za stavu 0:5. V novém vydání žebříčku si však i přes porážku polepší na jedenácté místo, jejím maximem je osmá příčka.
Rybakinová ve Stuttgartu navázala na předloňský triumf a opět za něj kromě finanční prémie 161 tisíc eur (asi 3,9 milionu korun) dostane i vůz Porsche. Celkově na okruhu WTA zaznamenala třináctý titul.
„Upřímně, dnes byla Jelena lepší. Bylo vidět, že tady chce podruhé získat Porsche tak moc, že jsem ji nedokázala zastavit,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Muchová, která prohrála šesté z osmi dosavadních finále na okruhu WTA.
Na titul zatím dosáhla pouze letos v únoru v Dauhá a v roce 2019 v Soulu. Ve Stuttgartu mohla Muchová uspět jako třetí česká tenistka v historii po Karolíně Plíškové (2018) a Petře Kvitové (2019).