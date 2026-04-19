ONLINE: Rybakinová - Muchová. Česká tenistka může ve Stuttgartu vybojovat svůj třetí titul
Tenistka Karolína Muchová ve Stuttgartu hraje o třetí titul v kariéře. Soupeřkou devětadvacetileté olomoucké rodačky je světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Zápas od 13:00 sledujte ONLINE na webu iSport.
Muchová hraje osmé finále na WTA Tour a po triumfech v Soulu v roce 2019 a letos v únoru v Dauhá zaútočí na třetí titul. Vítězstvím ve Stuttgartu by napodobila Karolínu Plíškovou a Petru Kvitovou, jež v tamní hale vyhrály v letech 2018 a 2019.
S dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Rybakinovou bojuje Muchová počtvrté a má s ní pozitivní bilanci 2:1. Na antuce spolu hrajíí poprvé. Vítězka získá 161.000 eur (3,9 milionu korun) a sportovní vůz Porsche.