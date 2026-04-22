Tajemství zázračného talentu. Nový Nadal? V 11 ovládl MS, rodina čelí pomluvám. Přehání to?
Kolem sebe slyší, jak se říká: To jsou blázni, zničí ho, vždyť ani nechodí do školy! A dávají je za příklad dalších nerealisticky ambiciózních rodičů… Když Petra Kačína, otce i trenéra stále ještě 11letého tenisty Lukáše, vítěze neoficiálního mistrovství světa, posloucháte, snaží se vzbudit dojem, že to tak není. Server iSport přináší příběh talentu, jenž v Česku ve své věkové kategorii nevídaně dominuje a ovládl turnaj v Auray, kde před lety uspěl například Rafael Nadal. Daří se mu i spolu s bráchou. Jaké pokračování bude mít jejich cesta?
V areálu Hamr Braník drobný klučina mlátí do míčku takovou silou, že byste na první pohled řekli, že hraje někdo z dospělých.
Aktuálně do dvanácti let nemá v tuzemsku konkurenci. Stačí se podívat na jeho výsledky, často nedovolí soupeřům ani gem, kanáry už ani nepočítá. Stejně jako poháry. „Moc neprohrává, takže je to někdy s ním těžký. Neustále u něj s manželkou omíláme pokora, pokora, pokora,“ říká jeho otec Petr. Sám někdejší tenista, jenž hrával na republikové úrovni.
Ale jinak je to muž s přesahem, vysokoškolák, který ve volný čas vystupuje v kapele Brouci Band, The Beatles Revival. Posadil se v hale na molitanovou kostku, která slouží k výskokům, a dal se do vyprávění o tenisové rodině.
Vedle na kurtu trénuje i jeho žena Klára, na lavičce sedí čtrnáctiletý syn Ondřej, jenž už má také za sebou spoustu úspěchů, i když v poslední době ho zbrzdily zdravotní potíže.
„Vůbec jsme do toho kluky nenutili. Že bychom jim dávali do postýlky rakety? To fakt ne. Ale okamžitě je tenis chytnul. Navíc jsme oba trenéři, takže kluci vyrůstali v tenisovém prostředí. Už jako malí mlátili do nafukovacích balonků při oslavách,“ vybavuje si šéf tenisového klanu, jenž se syny zavítal už i do věhlasné akademie ve Francii, kterou provozuje Patrick Mouratoglou, uznávaný tenisový expert.
Hrdý táta přidává další historky, podporující tezi, že synové tenisem žili sami od sebe a byl to jejich vytoužený svět.
„Po tréninku jsme je vysadili doma s tím, aby si udělali úkoly, a jeli jsme ještě do práce. A když jsme pak přišli, stejně hráli na zdi nebo proti sobě pořádali fiktivní turnaje,“ vybavuje si kouč i táta v jedné osobě.
Lukáš i Ondra tenis vždy sledovali často v televizi nebo na YouTube, a tak se učili správně řešit situace na kurtu. Opět to šlo z nich, alespoň podle rodičů. Speciálně Ondra zná snad všechny výsledky, jeho brácha si zas odmala fixou kreslí na speciální tabulku kombinace úderů.
Chci být světová jednička
Prostě tím žijí. A právě 11letý Lukáš krátce promluví s reportérem webu iSport. Nestydí se, působí suverénně, odpovědi má sice krátké, ale výmluvné. Tak třeba:
„Tenis mě hodně baví.“
„Chci být světová jednička.“
„Jednou chci vyhrát všechny grandslamy a být nejlepším hráčem historie.“
„Líbí se mi Alcaraz, hlavně jeho forhend.“
„Ve škole mě baví matika a tělák.“
„Taťka je dobrý trenér.“
Jejich domovské kurty jsou v areálu Hamr Braník, kde jim vycházejí velmi vstříc. Bez podpory klubu by to nešlo. V restauraci jsou vyvěšené fotky, připomínající největší úspěchy bratrů Kačínů. Z nich vyčnívá ten největší. Jak Lukáš ovládl prestižní turnaj Tennis Europe do 12 let ve francouzském Auray, označovaný jako mistrovství světa v této kategorii.
Kačín starší pak na mobilu ukazuje záběry z finále, které se hrálo před zaplněným hledištěm, kde bylo téměř tisíc diváků. Jeho syn uspěl ve dvouhře, ale i ve čtyřhře, což je unikát. Turnaj v minulosti ovládli Rafael Nadal nebo Andy Murray. Po vítězném úderu Lukáš vítězně padl na kurt, potvrdil dominanci. Během šesti zápasů ztratil jediný set.
Když se na svazových stránkách podíváte na jeho výsledky, nedivíte se slovům táty, že ho musí neustále držet při zemi. Protože porážky nepatří do jeho rejstříku, naopak většinu soupeřů drtí. Zažil i sérii téměř šedesáti výher v řadě počítaje dvouhru i čtyřhru dohromady. Tenisový klub HAMR úzce spolupracuje s tenisovým velkoklubem Sparta Praha, za který Lukáš aktuálně hraje soutěž družstev.
Stejně tak to bylo i se starším Ondřejem, jenž před rokem dopomohl právě Spartě k zisku titulu mistra republiky v týmové soutěži do čtrnácti let, když získal proti Prostějovu ve finále rozhodující bod.
U Lukáše je jasné, že ani ne dvanáctiletý kluk rychle podlehne dojmu, jak je dobrý a chová se jako machýrek. „Někdy je na moje poměry moc drzý. O to víc ho musíme držet při zemi,“ hlásí Kačín senior. Je vidět, že nad tím hodně přemýšlí. Dobře si uvědomuje, jak to může být zrádné, takže se občas uměle snaží synovi postavit do cesty starší a fyzicky vyspělejší soupeře.
Aby ho zas vrátili na zem. „Jenže to taky nejde pořád, protože jsou situace, kdy je potřeba se připravit na důležitý turnaj a tam to zrovna není vhodné,“ tvrdí otec mimořádného talentu, kterého piplá zatím bokem mediálního zájmu, v ústraní. Ale i kvůli sponzorům vycítil, že je čas ho trochu dostat do sportovního povědomí.
Nevěří nám, ale trénujeme relativně málo
Kačín si uvědomuje, že nesmí přepálit začátek. A jestli se syn chce dostat až na vrchol, musí to jít postupnými kroky. „Určitě ano, s tím absolutně souhlasím,“ přitaká a podává konkrétní důkazy. Které jsou v rozporu s tím, co se říká. Že syny zničí, přetrénuje.
„Když mladej takhle hraje ve dvanácti, kam se jako chce posouvat?“ zní v zákulisí.
V tenisovém prostředí tohle rezonuje velmi silně. Mluví se o dalším případu rodičů, kteří to přehánějí a kluky zničí...
Kačín tyhle řeči eviduje. Dřív ho štvaly, ale nakonec se proti nim obrnil. Ve stylu: Ať si lidi říkají, co chtějí… Sám věří svojí cestě, podpořené konzultacemi s odborníky. „I když nám lidi nevěří, my trénujeme relativně málo. Pořád máme rozhodně kde přidávat,“ zdůrazňuje. Dodržují volné dny a Lukáš hraje stále jednu fázi denně, která není nikdy delší než dvě hodiny. Ondra už je starší, ten má většinou fáze dvě, ale také ordinují volné dny.
„Když se bavíme o Lukášovi, není to tak, že by byl na kurtu od rána do večera. Jestli to někdo říká, je to blbost,“ ohrazuje se Kačín. Nežije ve vzduchoprázdnu. Je si dobře vědomý, že sport evidoval spoustu podobných talentů, o kterých po pár letech nikdo nevěděl. I on ví, jak je to citlivé.
Zároveň vyvrací teze o tom, že Lukáš nechodí do školy. „Naopak, dokud to jde, budeme ho v ní držet co nejdýl. Moc dobře víme, že je to důležité,“ zdůrazňuje s tím, že normálně ráno jde do školy a pak teprve na tenis.
Ze školy ho omlouvají pouze v případě evropských turnajů. Lukáš chodí do ZŠ Rakovského do sportovní třídy a škola mu vychází vstříc. Především co se týče nepřítomnosti, když je na mezinárodních turnajích. „Paní zástupkyně, ředitel i třídní se nám snaží vyhovět a mám z nich opravdu pocit, že Lukášovi drží palce,“ kvituje otec vstřícný přístup školy.
Jiné to je u 14letého Ondřeje, u něhož už sáhli k online výuce na škole Březová, která je k tomu určená. Protože denně už nestíhal na hodiny docházet. Počet mezinárodních turnajů by způsobil příliš velký počet absencí.
Pozval je i uznávaný expert Mouratoglou
Jak už bylo řečeno, starší syn Ondřej měl v poslední době vážné zdravotní potíže. Na začátku prosince ho napadla bakterie ze špatně zpracovaného jídla, která v kombinaci se silnou virovou infekcí překonala autoimunitní systém a napadla srdce. Což potvrdila lékařská zpráva. Nakonec to způsobilo zánět srdečního svalu.
Mladý tenista skončil v motolské nemocnici v Praze. „Tam se nám dostalo skvělé péče. Máme za sebou už přes tři měsíce klidu a hlavně všechny testy Ondrovi dopadly dobře,“ má radost táta.
Syn už dokonce absolvoval zátěžový test a lékaři mu dali zelenou, aby se vrátil na kurty. Návrat plánují s konzultacemi se sportovním lékařem. „S manželkou víme, že zdraví je to nejdůležitější. Nejsme žádní blázni, i když jsou lidi, kterým to nevymluvíme. Ale vlastně ani vymlouvat nechceme,“ krčí rameny.
A těch lidí je skutečně dost. A právě i zdravotní problémy dávájí do souvislosti s tím, že jsou přetížení.
Což táta odmítá. Sám se vzdělává v oblasti tréninku, výživy, je v kontaktu se specialisty. Snaží se naslouchat. Nemyslí si, že má patent na rozum. Čerpá zkušenosti rovněž od světových kapacit. Se syny už byl ve slavné akademii ve Francii, kterou provozuje Patrick Mouratoglou, jenž v minulosti vedl například Serenu Williamsovou.
Do jeho areálu se sjíždí kvůli tréninkům i tenisová elita. Kačínové tam potkali třeba Grigora Dimitrova, Stefanose Tsitsipase, Naomi Ósakaovou nebo Arthura Filse.
A jak se vůbec do proslulé tenisové akademie dostali? „Lukáš vyhrál před dvěma lety velký turnaj v chorvatské Pule, označovaný jako mistrovství světa do deseti let,“ popisuje táta.
Jedna z cen byl právě týdenní pobyt v akademii. „Byli jsme nadšení, protože já pro kluky tohle dlouho chtěl jako motivační záležitost. Když jsme tam byli, kluci zřejmě udělali dojem, protože nám nabídli velmi dobré podmínky a v zásadě jsme zváni, kdykoliv potřebujeme,“ přiznává otec, že jejich talentovaní synové zaujali.
„Je tam perfektní servis, jsou to fakt profíci,“ popisuje Kačín senior.
Právě i tam vybrušují tenisové klenoty, které se klubou v Česku. Zatím v ústraní.
Jméno Kačín si každopádně zapamatujte. Zajímavé bude sledovat, jestli je skepse tenisového prostředí na místě, nebo ne.